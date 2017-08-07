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Бобры уничтожили 300 га леса в Новгородской области

Общество
7 августа, 18:23 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 7, августа. /ТАСС

Специалисты Центра защиты леса говорят о необходимости регулировать численность животных отстрелом

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 августа. /ТАСС/. Свыше 300 га лесных насаждений, поврежденных бобрами, обнаружили в 2017 году сотрудники Новгородского центра защиты леса. Об этом сообщается на сайте учреждения.

"В результате проведения выборочных наземных наблюдений за санитарным состоянием лесов сотрудниками Новгородского центра защиты леса с начала 2017 года выявлено свыше 300 га лесных насаждений, поврежденных вследствие жизнедеятельности бобров", - утверждают специалисты.

По словам экологов, более всего пострадали районы, расположенные на юге и юго-западе области: Холмский, Солецкий, Волотовский, Шимский, Новгородский и Батецкий. Лесные насаждения, подтопленные в результате деятельности бобров, погибают в течение нескольких лет с последующим заболачиванием окружающей территории.

Как считают ученые Центра защиты леса, ущерб, нанесенный этими животными, исчисляется миллионами рублей - например, на корню засыхают тысячи кубометров древесины. Бобровые плотины власти назвали одной из причин масштабного размыва сельских дорог в июле-августе 2017 года.

В Центре защиты леса считают необходимым регулировать численность грызунов отстрелом, поскольку у этих животных практически отсутствуют естественные враги. "Хищники практически не охотятся на них, что также сказывается на увеличении популяции бобров", - поясняют в учреждении.

По данным областного департамента природных ресурсов и экологии, в настоящее время на территории региона насчитывается 27 тыс. особей канадского и европейского бобра. В 2017 году департамент одобрил заявки охотников на отстрел 61 особи.

Например, в Окуловском районе Новгородской области запруды грызунов подтопили огороды местных жителей и 1 км автодороги Окуловка-Боровичи. В Старорусском районе бобры перекрыли водоотводящую канаву вокруг подстанции 330кВ "Старорусская", что привело к повышению уровня грунтовых вод под оборудованием подстанции.

Впервые в Новгородской области животные были выпущены в природу в 1960 году, когда была принята всесоюзная программа восстановления популяции бобров. На сегодняшний день их численность в России оценивается в 600-650 тыс.

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