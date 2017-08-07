Пособие на детей в августе начислят в двойном размере в Подмосковье

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Власти Московской области впервые в августе перечислят получателям ежемесячного пособия на детей сумму в двойном размере - за август и сентябрь - для удобства подготовки к учебному году. Об этом сообщила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

"В августе 2017 года ежемесячное пособие на детей поступит получателю в двойном размере - за август и за сентябрь, а уже следующая выплата детского пособия состоится только в октябре 2017 года", - цитирует Фаевскую пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья в понедельник. Это делается в первую очередь для удобства родителей, отметила министр.

Также в 2017 году в Подмосковье частичная компенсация стоимости школьной формы для детей из многодетных семей заменена на выплату в размере трех тысяч рублей, напомнили в ведомстве.

Это облегчит получение выплаты за покупку школьной формы, добавила Фаевская. "Теперь многодетным семьям нет необходимости предоставлять чеки. Также указанную выплату могут получить семьи, приравненные к многодетным", - добавила она.

Ежемесячные пособия на детей в первом полугодии 2017 года получили 117,7 тыс. семей в Московской области, сообщала ранее пресс-служба первого заместителя председателя правительства Подмосковья Ольги Забраловой.

Размер пособия в Подмосковье определяется возрастом ребенка. Так, в 2017 году в области ежемесячная выплата на ребенка до полутора лет составляет до 4 456 рублей, от полутора до трех лет - до 6 476 рублей, от трех до семи лет - до 2 228 рублей, старше семи лет - до 1 114 рублей.