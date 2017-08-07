Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.08:
$ 60.06
€ 70.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пособие на детей в августе начислят в двойном размере в Подмосковье

Общество
7 августа, 18:33 UTC+3

Также в этом году частичную компенсацию стоимости школьной формы для детей из многодетных семей заменили на выплату в размере трех тысяч рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Власти Московской области впервые в августе перечислят получателям ежемесячного пособия на детей сумму в двойном размере - за август и сентябрь - для удобства подготовки к учебному году. Об этом сообщила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

"В августе 2017 года ежемесячное пособие на детей поступит получателю в двойном размере - за август и за сентябрь, а уже следующая выплата детского пособия состоится только в октябре 2017 года", - цитирует Фаевскую пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья в понедельник. Это делается в первую очередь для удобства родителей, отметила министр.

Также в 2017 году в Подмосковье частичная компенсация стоимости школьной формы для детей из многодетных семей заменена на выплату в размере трех тысяч рублей, напомнили в ведомстве.

Это облегчит получение выплаты за покупку школьной формы, добавила Фаевская. "Теперь многодетным семьям нет необходимости предоставлять чеки. Также указанную выплату могут получить семьи, приравненные к многодетным", - добавила она.

Ежемесячные пособия на детей в первом полугодии 2017 года получили 117,7 тыс. семей в Московской области, сообщала ранее пресс-служба первого заместителя председателя правительства Подмосковья Ольги Забраловой.

Размер пособия в Подмосковье определяется возрастом ребенка. Так, в 2017 году в области ежемесячная выплата на ребенка до полутора лет составляет до 4 456 рублей, от полутора до трех лет - до 6 476 рублей, от трех до семи лет - до 2 228 рублей, старше семи лет - до 1 114 рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Полеты с неограниченными возможностями
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
38
Объявлены победители Международного конкурса фотожурналистики имени Стенина
11
"Признание в любви": в Москве прошел женский велопарад
5
Свыше 200 тыс. человек приняли участие в ритуале принятия святой воды из Ганга
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Роман Абрамович и Дарья Жукова объявили о разводе
2
В Siemens считают выкуп поставленных в Крым турбин простым решением конфликта
3
Экс-глава Удмуртии дал показания, обличающие других фигурантов дела о коррупции
4
Минфин предложил не продавать электронное ОСАГО водителям, давшим неверные сведения
5
Роспотребнадзор направил минздраву Турции официальный запрос о ситуации с вирусом Коксаки
6
МИД Польши: Варшава готова покупать газ у Москвы только по конкурентной цене
7
Маккейн ответил Трампу на обвинения в адрес Конгресса в подрыве отношений США и РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама