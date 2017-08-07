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Паромы вместо понтонов пустили на реках Архангельской области из-за ливней и подъема воды

Общество
7 августа, 18:39 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 7, августа. /ТАСС

Синоптики предупреждают о сохранении дождливой погоды и возможных трудностях с проездом

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АРХАНГЕЛЬСК, 7 августа. /ТАСС/. Паромные переправы вместо понтонов пришлось организовать на ряде рек Архангельской области из-за резкого подъема уровня воды после проливных дождей, прошедших в выходные. Об этом сообщает пресс-служба дорожного агентства "Архангельскавтодор".

"Из-за подъема воды в реке Мезень пришлось вновь вместо понтонного моста пустить паром в районе Лешуконского. На переправе через Мезень в Мезенском районе из-за высокого уровня воды и частичного подтопления подъездов к понтонному мосту некоторое время действовал проезд лишь для полноприводных автомобилей. В настоящее время здесь также действует паромная переправа", - сообщили в дорожном агентстве.

Сильно повысился уровень воды в реке Пинеге, в результате чего в конце прошлой недели пришлось закрыть проезд по понтонным мостам в районе Паленьги и Ясного. Здесь были организованы бесплатные паромные переправы, которые действуют с 6.00 до 22.00.

На автодороге Архангельск - Белогорский - Пинега - Кимжа - Мезень также затруднено движение по мосту через канал Кулой. В выходные вода поднялась до уровня порядка 40 сантиметров выше проезжей части моста, подходы к нему тоже оказались подтоплены. В настоящее время проезд по мосту затруднен, но возможен. Тем не менее дорожники обращаются к жителям с просьбой по возможности ограничить свои поездки на данном участке.

Специалисты "Архавтодора" предупреждают, что ситуация с паводком меняется практически ежечасно, и при условии сохранения дождливой погоды, которое прогнозируется синоптиками, нестандартные ситуации с проездом по различным участкам могут возникать и в дальнейшем. Для уточнения ситуации с проездом по конкретным дорогам сотрудники ведомства рекомендуют обращаться за актуальной информацией в Центр управления движением.

По данным Севгидромета, во вторник в Архангельской области в большинстве районов ожидаются дожди, местами грозы и ливни.

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