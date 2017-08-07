Генконсульство в Анталье опровергло информацию о начале эпидемии вируса Коксаки

Зидан: жаркая погода не станет преимуществом "Реала" в матче за Суперкубок УЕФАСпорт 7 августа, 20:45
Олимпийская сборная России по хоккею победила канадцев на предсезонном турнире в СочиСпорт 7 августа, 20:25
Зидан впечатлен тем, в какой форме Роналду вернулся из отпускаСпорт 7 августа, 20:22
Правительство РФ намерено выделить "Матч ТВ" около 1 млрд рублей на показ Универсиады-2019Спорт 7 августа, 20:10
Обмеление озера Солтон-Си влияет на экологию и здоровье местных жителейСоциальная ответственность 7 августа, 19:37
Cенсорный сад для людей с инвалидностью откроется в МосквеСоциальная ответственность 7 августа, 19:28
Изабель Юппер снимется в сериале о династии РомановыхКультура 7 августа, 19:23
Елисеев: у самбо есть перспективы стать олимпийским видомСпорт 7 августа, 19:21
Голландка Кромовидьойо установила мировой рекорд в плавании на 50 м вольным стилемСпорт 7 августа, 19:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АНКАРА, 7 августа. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Генконсульство РФ в Анталье опровергло в понедельник информацию о начале эпидемии энтеровирусной инфекции Коксаки в Турции.
"Когда нам поступают обращения по таким случаям, мы направляем запросы в отель, туристическую компанию и страховую. Оттуда нам докладывают о том, что в данной ситуации не имеется характера эпидемии, это единичные случаи, - сообщили корреспонденту ТАСС в генконсульстве. - Никакого ажиотажа, паники по поводу вирусов нет. К нам не поступала данная информация".
Ранее в СМИ появилась информация о распространении среди отдыхающих на турецких курортах вируса Коксаки, который вынуждал туристов прерывать отдых.
Роспортебнадзор на прошлой неделе направил официальный запрос в органы здравоохранения Турецкой Республики о количестве случаев заболевания, местах распространения и принимаемых мерах. Как отмечается в заявлении ведомства, "ситуация остается на контроле Роспотребнадзора".
Энтеровирусные инфекции передаются водным, контактно-бытовым и воздушно-капельным путями. "К факторам передачи инфекции относятся: вода, овощи, грязные руки, игрушки, объекты внешней среды", - уточняется в сообщении ведомства. Вирус может поражать различные органы человека.