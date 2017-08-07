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Генконсульство в Анталье опровергло информацию о начале эпидемии вируса Коксаки

Общество
7 августа, 19:26 UTC+3 АНКАРА /Корр. ТАСС, Денис Соловых

Ранее Роспортебнадзор направил минздраву Турции официальный запрос о ситуации с вирусом

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АНКАРА, 7 августа. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Генконсульство РФ в Анталье опровергло в понедельник информацию о начале эпидемии энтеровирусной инфекции Коксаки в Турции.

"Когда нам поступают обращения по таким случаям, мы направляем запросы в отель, туристическую компанию и страховую. Оттуда нам докладывают о том, что в данной ситуации не имеется характера эпидемии, это единичные случаи, - сообщили корреспонденту ТАСС в генконсульстве. - Никакого ажиотажа, паники по поводу вирусов нет. К нам не поступала данная информация".

Ранее в СМИ появилась информация о распространении среди отдыхающих на турецких курортах вируса Коксаки, который вынуждал туристов прерывать отдых.

Роспортебнадзор на прошлой неделе направил официальный запрос в органы здравоохранения Турецкой Республики о количестве случаев заболевания, местах распространения и принимаемых мерах. Как отмечается в заявлении ведомства, "ситуация остается на контроле Роспотребнадзора".

Энтеровирусные инфекции передаются водным, контактно-бытовым и воздушно-капельным путями. "К факторам передачи инфекции относятся: вода, овощи, грязные руки, игрушки, объекты внешней среды", - уточняется в сообщении ведомства. Вирус может поражать различные органы человека.

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