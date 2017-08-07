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Ректор Крымского федерального университета освобожден от должности

Общество
7 августа, 19:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, августа. /ТАСС

Ранее глава республики Сергей Аксенов заявлял, что недоволен работой Сергея Донича и намерен добиваться его отставки

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МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Ректор Крымского федерального университета (КФУ) Сергей Донич освобожден от должности. Об этом в понедельник сообщили в Минобрнауки РФ.

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"В министерство поступало заявление об увольнении от ректора КФУ Сергея Георгиевича Донича, и 3 августа 2017 года приказом Минобрнауки России он освобожден от занимаемой должности ректора по собственной инициативе. В ближайшее время коллективу университета будет представлена кандидатура руководителя, исполняющего обязанности ректора до назначения ректора в установленном порядке", - сказали в пресс-службе ведомства.

Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского был образован в августе 2014 года, тогда же Донич стал его ректором. В настоящее время КФУ объединяет семь академий и институтов, семь колледжей и семь научных организаций. В нем обучается более 30 тыс. студентов.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов, который также является председателем наблюдательного совета вуза, заявлял, что недоволен работой ректора КФУ и намерен добиваться его отставки. Как отмечал глава республики, реализация вузом федеральной целевой программы социально- экономического развития Крыма за 2016 год составила чуть более 30%. Аксенов также добавлял, что ректор должен сам написать заявление об увольнении.

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