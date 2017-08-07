В Германии откроется бесплатная выставка автомобилей Шумахера

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ТАСС, 7 августа. Выставка автомобилей немецкого гонщика "Формулы-1" Михаэля Шумахера откроется в апреле 2018 года в Кёльне. Вход на нее будет бесплатным, сообщило в понедельник агентство DPA.
В специально перестроенном для экспозиции ангаре на территории бывшего летного поля выставят личные вещи семикратного чемпиона мира, а также все его автомобили: от простейшего карта до современного болида, на котором Шумахер выступал за команду Mercedes. Посетители увидят коллекцию трофеев и гоночных костюмов спортсмена.
Как отмечает агентство, решение об организации выставки было принято давно, однако лишь сейчас стали известны сроки ее открытия и место проведения.
Шумахер родился в 1969 году, провел детство в городке Керпен недалеко от Кёльна. Гонщик выступал в "Формуле-1" с 1991 по 2012 год за команды Benetton, Ferrari и Mercedes. За это время он семь раз выигрывал чемпионат. Обладает рекордами "Формулы-1" по количеству побед (91), подиумов (155), побед за один сезон (13) и чемпионских титулов подряд (5).
Спортсмен получил тяжелую черепно-мозговую травму в декабре 2013 года, когда катался на горных лыжах во Франции. Бывший гонщик проходит восстановление на своей вилле в Швейцарии.