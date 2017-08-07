Минобрнауки не будет давать регионам рекомендации о кредитах на проведение выпускных

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Минобрнауки не планирует направлять в регионы специальные рекомендации, связанные с тем, что некоторые школы берут кредит на проведение выпускных. Об этом сообщила глава Минобрнауки Ольга Васильева на встрече с журналистами.

"[Минобрнауки] никак не будет рекомендовать, просто нужно дружить с головой. Это главная рекомендация", - сказала министр, отвечая на вопрос, планирует ли ведомство рассылать в регионы рекомендации, предостерегающие от лишних тратах на выпускных.

Она добавила, что с этим вопросом ведомству пришлось столкнуться в этом году. "Эта проблема прорабатывалась. Здесь зависит все не только от административного ресурса, но и от мироощущения руководителей, что хорошо, а что плохо в этой жизни. Это человеческий фактор", - заключила министр.