Минобрнауки проверит учителей на знание русского языка и математики

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МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Минобрнауки проверит учителей 15 регионов на знание русского языка и математики. Об этом сообщила глава ведомства Ольга Васильева на встрече с журналистами.
"В этом году 15 регионов дали свое согласие провести предметный тест осенью, это математика и русский язык, для того, чтобы понять, где есть какие-то пробелы", - отметила министр.
В апреле 2017 года глава Рособрнадзора Сергей Кравцов заявил о том, что более 10% учителей, окончивших педвуз, испытывают проблемы с русским языком и математикой.
Образование является консервативной сферой, где получить быстро результат нельзя, добавила Васильева.
"Год (на посту министра - прим. ТАСС) был безусловно сложным и интересным. Я всегда говорила и буду говорить, что образование - это система очень консервативная. В образовании отложенный результат, он не бывает сиюсекундно", - отметила министр.
По ее словам, образование можно развить только эволюционным путем. "На сегодняшний день никаких резких поворотов никто не собирается делать, это не приемлет система. Очень важно, что в нашей системе сложилась ответная реакция министерства на те запросы и вызовы, которые к нам идут со стороны родительского сообщества, педагогического нашего уважаемого сообщества, наших учеников", - считает Васильева.
Ольга Васильева была назначена на пост главы Минобрнауки 19 августа 2016 года.