Минобрнауки проверит учителей на знание русского языка и математики

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Минобрнауки проверит учителей 15 регионов на знание русского языка и математики. Об этом сообщила глава ведомства Ольга Васильева на встрече с журналистами.

"В этом году 15 регионов дали свое согласие провести предметный тест осенью, это математика и русский язык, для того, чтобы понять, где есть какие-то пробелы", - отметила министр.

В апреле 2017 года глава Рособрнадзора Сергей Кравцов заявил о том, что более 10% учителей, окончивших педвуз, испытывают проблемы с русским языком и математикой.

Образование является консервативной сферой, где получить быстро результат нельзя, добавила Васильева. "Год (на посту министра - прим. ТАСС) был безусловно сложным и интересным. Я всегда говорила и буду говорить, что образование - это система очень консервативная. В образовании отложенный результат, он не бывает сиюсекундно", - отметила министр. По ее словам, образование можно развить только эволюционным путем. "На сегодняшний день никаких резких поворотов никто не собирается делать, это не приемлет система. Очень важно, что в нашей системе сложилась ответная реакция министерства на те запросы и вызовы, которые к нам идут со стороны родительского сообщества, педагогического нашего уважаемого сообщества, наших учеников", - считает Васильева. Ольга Васильева была назначена на пост главы Минобрнауки 19 августа 2016 года.