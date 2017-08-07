Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.08:
$ 60.06
€ 70.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минобрнауки проверит учителей на знание русского языка и математики

Общество
7 августа, 22:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, августа. /ТАСС

Ранее глава Рособрнадзора Сергей Кравцов заявил, что более 10% учителей, окончивших педвуз, испытывают проблемы с русским языком и математикой

Поделиться
Материал из 1 страницы
Министр образования и науки РФ Ольга Васильева

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Минобрнауки проверит учителей 15 регионов на знание русского языка и математики. Об этом сообщила глава ведомства Ольга Васильева на встрече с журналистами.

"В этом году 15 регионов дали свое согласие провести предметный тест осенью, это математика и русский язык, для того, чтобы понять, где есть какие-то пробелы", - отметила министр.

Смотрите также

Медведев отметил важность сохранения красоты и чистоты русского языка

Школа русского языка откроется в Государственном институте имени Пушкина в Москве

Ошибки и география Тотального диктанта

В апреле 2017 года глава Рособрнадзора Сергей Кравцов заявил о том, что более 10% учителей, окончивших педвуз, испытывают проблемы с русским языком и математикой.

Образование является консервативной сферой, где получить быстро результат нельзя, добавила Васильева.

"Год (на посту министра - прим. ТАСС) был безусловно сложным и интересным. Я всегда говорила и буду говорить, что образование - это система очень консервативная. В образовании отложенный результат, он не бывает сиюсекундно", - отметила министр.

По ее словам, образование можно развить только эволюционным путем. "На сегодняшний день никаких резких поворотов никто не собирается делать, это не приемлет система. Очень важно, что в нашей системе сложилась ответная реакция министерства на те запросы и вызовы, которые к нам идут со стороны родительского сообщества, педагогического нашего уважаемого сообщества, наших учеников", - считает Васильева.

Ольга Васильева была назначена на пост главы Минобрнауки 19 августа 2016 года.

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Васильева, Ольга Юрьевна Кравцов, Сергей Сергеевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Полеты с неограниченными возможностями
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
38
Объявлены победители Международного конкурса фотожурналистики имени Стенина
11
"Признание в любви": в Москве прошел женский велопарад
5
Свыше 200 тыс. человек приняли участие в ритуале принятия святой воды из Ганга
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В районе Хургады один человек пострадал от нападения белой акулы
2
В Крыму и Севастополе без электричества остались более 108 тыс. человек
3
Роман Абрамович и Дарья Жукова объявили о разводе
4
Минобрнауки проверит учителей на знание русского языка и математики
5
Роспотребнадзор направил минздраву Турции официальный запрос о ситуации с вирусом Коксаки
6
В Петербурге нашли пенсионера, который, возможно, не выходил из дома с распада СССР
7
Российский космический аппарат "Маяк" не смог развернуть отражатель на орбите
Темы дня
Новости партнеров
Реклама