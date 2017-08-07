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Глава Минобрнауки проводит свой отпуск за книгами

Общество
7 августа, 22:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, августа. /ТАСС

Ольга Васильева также старается посещать театры

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МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Глава Минобрнауки Ольга Васильева, взяв отпуск, старается больше читать и ходить в театр.

"На территории нашей страны есть местечки, где есть театры и концерты. Очень люблю смотреть представления, слушать музыку. Люблю ходить пешком. Но я не спортивный человек, все это не моя история. И люблю читать, скачиваю себе книги, стараюсь постоянно читать", - поделилась на встрече с журналистами Васильева.

Она добавила, что в студенческие годы закончила курсы скорочтения и читает очень быстро.

Также Васильева отметила, что во время отпуска старается выспаться и найти время для своих родных.

"Выспаться три дня, это самое первое. Потом поговорить со своим мужем. Он очень известный, очень глубокий ученый. Просто поговорить, потому что он меня редко видит. Иногда он шутя спрашивает, живу ли я еще здесь", - сказала министр.

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Персоны
Васильева, Ольга Юрьевна
Страны
Россия
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