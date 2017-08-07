Минобрнауки проиндексирует студенческие стипендии с 1 сентября

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Студенческие стипендии будут проиндексированы на 5,9% с 1 сентября. Об этом заявила журналистам глава Минобрнауки Ольга Васильева.

"Сразу хочу сказать, это очень важно, в федеральном бюджете с 1 сентября предусмотрена индексация стипендий на 5,9%. И мы уже заключили со всеми образовательными учреждениями соглашения о предоставлении субсидий на выплату стипендий", - сказала Васильева.

По данным Минобрнауки за 2015/2016 год, в России обучается почти 4,8 млн студентов вузов и 2,8 млн - колледжей. Средний размер государственной академической стипендии составляет в вузах примерно 1,5 тыс. рублей, социальной - 2,2 тыс. рублей; в колледжах - 540 и 809 рублей соответственно.

Большая часть поступающих в московские вузы, около 60%, являются жителями регионов, и это заслуга единого госэкзамена, отметила Васильева.

"Отменяться ЕГЭ не будут. Сейчас у ребят и на Дальнем Востоке, и в Сибири появилась реальная возможность [поступить]. Приведу вам цифры, которые для вас будут убедительны. Раньше было как: 70% [среди поступивших] москвичей, 30% - жители других городов. Сейчас наоборот - у нас 30-34% москвичей, и более 60% ребят, которые приезжают учиться из других городов. Это социальный лифт", - сказала министр.