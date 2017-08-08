Учения по ликвидации разлива нефти с участием пяти стран пройдут под Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 8 августа. /Корр. ТАСС Владимир Нуякшев/. Международные учения Balex Delta 2017 по поиску и спасению людей, терпящих бедствие в море, тушению пожара и ликвидации разлива нефти в результате аварии на стационарной морской платформе начинаются в Балтийском море под Калининградом.

В них задействуют морские и воздушные суда России, а также специализированные суда Дании, Финляндии, Польши и Швеции, которые входят в Хельсинкскую конвенцию по защите Балтийского моря, сообщил ТАСС начальник Морского спасательно-координационного центра (МСКЦ) Калининград Минтранса РФ Виталий Цыхоцкий.

"На учении стран Хельсинкской конвенции по Балтийскому морю будут отработаны совместные действия по поиску и спасанию людей, терпящих бедствие в результате аварии на стационарной морской платформе, ликвидации разлива нефти в море и на прибрежной полосе", - рассказал он. В учениях, активная фаза которых пройдет в среду в территориальных водах России, задействуют девять специализированных судов и три вертолета от России, три специализированных судна для ликвидации аварийного разлива нефти от Дании, и по одному от Финляндии, Польши и Швеции.

Согласно легенде учений, в результате аварии на нефтяной платформе, расположенной на шельфе Балтийского моря под Калининградом, возник пожар и произошел разлив нескольких тысяч тонн нефтепродуктов. Спасателям предстоит найти в воде условных пострадавших и эвакуировать их в лечебные учреждения.

"Сегодня пройдет сбор участников учений, инструктаж. В этот же вечер суда по Калининградскому морскому каналу перейдут на рейд Балтийска, чтобы в среду приступить к практической работе в море", - уточнил начальник МСКЦ.

Хельсинкская конвенция 1992 года принята в целях защиты морской среды района Балтийского моря. Ее руководящим органом является Комиссия по защите морской среды Балтийского моря (ХЕЛКОМ) - постоянно действующий международный орган со штаб-квартирой в Хельсинки. Хельсинкская комиссия объединяет Россию, Германию, Данию, Финляндию, Швецию, Польшу, Латвию, Литву и Эстонию.