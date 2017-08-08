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Во Всемирных играх полицейских и пожарных в Лос-Анджелесе участвуют около 200 россиян

Общество
8 августа, 3:10 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко

Полицейские из Москвы, Петербурга, Тюменской, Ростовской областей и других регионов выйдут на старты в соревнованиях по плаванию, легкой атлетике, стрельбе, мини-футболу и хоккею

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НЬЮ-ЙОРК, 8 августа. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Всемирные игры полицейских и пожарных открылись в понедельник в Лос-Анджелесе на стадионе Coliseum. В них принимают участие представители 67 стран, в том числе около 200 человек из России, сообщили корреспонденту ТАСС в Генеральном консульстве РФ в Сан-Франциско.

"В спортивных состязаниях примут участие около двухсот российских полицейских из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюменской и Ростовской областей и других регионов страны", - отметили в дипмиссии. Эти спортсмены выйдут на старты в соревнованиях по плаванию, легкой атлетике, стрельбе, мини-футболу и хоккею.

В этом году состязания пройдут по 56 видам спорта, сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе полицейского управления Лос-Анджелеса. В программе игр - стрельба из пистолетов и винтовок, троеборье, десятиборье, вольная борьба, карате, дзюдо, мотокросс, соревнования по развертыванию средств пожаротушения.

Кроме того, участники будут соперничать в таких видах спорта, как бросание мешков с бобами на меткость, гонки на "лодках-драконах" с 10 и 20 гребцами, бег по лестницам высотных зданий, метание дротиков и стрельба из луков.

Первые Всемирные игры полицейских и пожарных организовала в 1985 году Спортивная федерация полиции Калифорнии. Впоследствии они проходили каждые два года в США, Канаде, Австралии, Швеции, Великобритании. В 2019 году состязания пройдут в Китае, а в 2021 году - в Нидерландах.

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