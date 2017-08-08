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СМИ: в Западной Индии от свиного гриппа скончались более 280 человек

Общество
8 августа, 7:36 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ НЬЮ-ДЕЛИ 8, августа. /ТАСС

Всего к середине июля зафиксированы 2324 заболевших, в их числе актер Болливуда Амир Хан и его жена, продюсер и режиссер Киран Рао

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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 августа. /ТАСС/. Резкий рост заболеваемости свиным гриппом отмечен в западном индийском штате Махараштра, где с начала года к середине июля зафиксированы 2324 заболевших, 284 человека скончались. Как сообщает во вторник телеканал NDTV, число скончавшихся в этом штате составило почти 50% от умерших от этого гриппа во всей Индии, где к июлю текущего года вирус H1N1 стал причиной гибели около 600 человек.

По информации телеканала, особую озабоченность медиков вызывает ситуация в столице штата мегаполисе Мумбаи, где в прошлом году было зафиксировано всего три случая заболевания вирусом H1N1, тогда как в текущем году уже отмечено 835 инфицированных, 16 человек скончались.

Среди заболевших оказались актер Болливуда Амир Хан и его жена, продюсер и режиссер Киран Рао. Артист сообщил о своем заболевании в конце прошлой недели. Его поклонники теперь с тревогой следят в интернете за состоянием здоровья своего кумира.

Врачи призывают жителей Мумбаи к осторожности. Особенно это касается пожилых людей, беременных женщин, лиц, страдающих хроническими заболеваниями, указывает телеканал.

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