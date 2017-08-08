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Кабмин вносит в Госдуму законопроект о развитии международного медицинского кластера

Общество
8 августа, 8:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, августа. /ТАСС

Законопроектом предлагается расширить территорию ММК путем присоединения к нему отдельных территорий, прилегающих к границам Москвы

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ТАСС, 8 августа. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, который предусматривает расширение территории создаваемого международного медицинского кластера (ММК) на основе соглашения между правительством Москвы и Подмосковья. Документ опубликован во вторник на сайте правительства.

"Законопроектом предлагается расширить территорию ММК путем присоединения к нему отдельных территорий, прилегающих к границам Москвы, с распространением на новую территорию ММК действия положений федерального закона", - говорится в пояснительной записке.

В территорию кластера планируется включить земельный участок, на котором располагается здание медицинского комплекса в Отрадном, а также прилегающую к зданию территорию, принадлежащую Московской области. В связи с этим закон предлагается дополнить положением, предусматривающим возможность отнесения к кластеру новой территории на основании соглашения, заключаемого между правительствами Москвы и Подмосковья.

ММК - крупнейший медицинский инфраструктурный проект в России. Его курирует наблюдательный совет фонда "Сколково", который возглавляет мэр Москвы Сергей Собянин. Ранее сообщалось, что земли под ММК уже забронированы - 57 га в центре "Сколково".

Власти рассчитывают, что ММК позволит значительно развить здравоохранение Москвы и Московской области. Уникальность проекта кластера в том, что медицинские клиники из стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), могут оказывать медицинскую помощь, применять препараты и оборудование на его территории без сертификации в РФ, если имеют все разрешительные документы на них в своей стране.

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