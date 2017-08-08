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Карибское море каждый год "съедает" 1,3 метра береговой линии Кубы

Общество
8 августа, 9:25 UTC+3 ГАВАНА /Корр. ТАСС, Андрей Бекренев

Самые заметные изменения происходят в центральной провинции Санкти-Спиритус, где из-за повышения уровня моря происходит эрозия почвы и исчезают мангровые леса

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ГАВАНА, 8 августа. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Береговая линия на Кубе ежегодно теряет по 1,3 метра из-за повышения уровня Карибского моря, вызванного глобальным потеплением. Об этом сообщили 7 августа представители министерства науки, технологии и охраны окружающей среды островного государства.

По словам специалистов, последствия наступления Карибского моря сильнее всего ощущаются в провинции Санкти-Спиритус, расположенной в 380 км к юго-востоку от Гаваны. Там наблюдаются серьезная эрозия почвы и исчезновение мангровых лесов.

Повышение уровня моря негативно отражается и на сельском хозяйстве в Санкти-Спиритус. Так, предприятия, специализирующиеся на выращивании риса, вынуждены переходить на новые, более солеустойчивые сорта.

Как отмечают эксперты, в последнее время уровень моря на Кубе повышается все быстрее - по 6 см в год. Согласно прогнозам, с 2050 по 2100 год остров отдаст Нептуну от 2,5 тыс. до 5 тыс. кв. км своей территории. В настоящее время площадь карибской страны составляет почти 110 тыс. кв. км.

По словам ученых, на Кубе наблюдается рост средней годовой температуры: с середины прошлого века она поднялась почти на один градус Цельсия, а первое десятилетие XXI века стало одним из самых жарких в истории.

Одним из негативных последствий изменения климата является сильная засуха, от которой карибская страна страдает уже несколько лет. Сейчас ей подвержено более 70% территории острова. Кроме того, в результате повышения уровня моря более 400 пляжей Кубы - 82% от их общего числа - в той или иной степени оказались подвержены процессу эрозии.

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