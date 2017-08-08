СМИ: кондитерские в США отказались сделать девятилетнему мальчику торт со слоганом Трампа

ВАШИНГТОН, 8 августа. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Мать девятилетнего мальчика Дилана Харбина, чье письмо с поддержкой президента США Дональда Трампа было в конце июля зачитано на пресс-брифинге в Белом доме, не смогла найти кондитерскую, которая бы испекла торт со слоганом предвыборной кампании нынешнего главы государства. Как сообщила в понедельник газета Washington Times, именно такое лакомство попросил на свой день рождения мальчик.

26 июля во время регулярного брифинга для журналистов в Белом доме занимавшая на тот момент должность первого заместителя пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс зачитала перед репортерами письмо Харбина, который написал, что Трамп - его самый любимый президент. В послании он упомянул, что не понимает, почему многие так не любят Трампа, а также похвастался тем, что его именинный торт был "форме шляпы" президента. Он имел в виду бейсболки с надписью "Make America Great Again" ("Сделаем Америку вновь великой"), которые стали самой популярной атрибутикой сторонников республиканца.

Между тем только сейчас стало известно об истории вокруг торта для мальчика. Родители ребенка узнали о том, что он хотел устроить вечеринку "в стиле Трампа" на свой день рождения, и практически сразу приобрели для него в одном из интернет-магазинов детский костюм, похожий на тот, что часто надевает республиканец. С праздничным тортом возникли проблемы.

Его мать рассказала журналистам, что ни одна из кондитерских, в которые она обращалась, не согласилась приготовить десерт, который она назвала "торт - Дональд Трамп". В результате, как пишет газета, матери ребенка пришлось сделать торт самой.

Либерально настроенная часть американцев, а также многие СМИ и звезды Голливуда регулярно выступают против президента - республиканца Трампа. В этой связи в США формируется в целом негативное отношение к Трампу, а те, кто его поддерживают, очень часто становятся объектом порицания.