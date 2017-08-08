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Роспотребнадзор запускает горячую линию для пострадавших от вируса Коксаки в Турции

Общество
8 августа, 10:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, августа. /ТАСС

В ведомстве отметили, что на данный момент министерство здравоохранения Турции не сообщало об ухудшении эпидемиологической ситуации

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© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Роспотребнадзор запускает горячую линию для обращений туристов, пострадавших от вируса Коксаки в Турции, сообщили во вторник в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация о распространении среди отдыхающих на турецких курортах энтеровирусной инфекции - вируса Коксаки, из-за чего многие туристы якобы были вынуждены прервать отдых. В Роспотребнадзоре отметили, что на данный момент министерство здравоохранения Турции не сообщало об ухудшении эпидемиологической ситуации в связи с распространением вируса Коксаки.

"Для оценки ситуации в Роспотребнадзоре организована работа электронной горячей линии. Обращения принимаются по адресу Guryanova_EA@gsen.ru с пометкой "Турция", - говорится в сообщении.

В ведомстве просят при обращении указывать период нахождения в Турецкой Республике, дату ухудшения самочувствия, симптомы заболевания, контактные данные (ФИО, возраст пострадавшего, если возможно), место отдыха, отель, дату возвращения в страну (либо предполагаемого возвращения), состояние здоровья на момент возвращения (если уже вернулись), обращались ли за медпомощью во время отдыха либо по возвращении, наименование туроператора, а также наименование страховой компании.

По информации Роспотребнадзора, энтеровирусные инфекции передаются водным, контактно-бытовым и воздушно-капельным путем. "К факторам передачи инфекции относятся: вода, овощи, грязные руки, игрушки, объекты внешней среды", - уточняется в сообщении ведомства. Вирус может поражать различные органы человека, в связи с чем есть различные формы заболевания. При появлении первых симптомов заболевания рекомендуется обратиться к врачу.

Для профилактики энтеровирусных инфекций необходимо тщательно мыть овощи и фрукты, соблюдать правила личной гигиены и пить только бутилированную воду.

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