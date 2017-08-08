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Две жительницы Сочи, осужденные за госизмену и помилованные президентом, вышли на свободу

Общество
8 августа, 11:03 дата обновления: 8 августа, 11:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, августа. /ТАСС

Марина Джанджгава и Анника Кесян были осуждены за отправку знакомым в Грузию сообщений о передвижении по железной дороге военной техники в сторону Абхазии

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МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Осужденные за госизмену и помилованные президентом РФ жительницы Сочи Анник Кесян и Марина Джанджгава освободились из следственного изолятора "Лефортово" в Москве. Как передает корреспондент ТАСС, около СИЗО собрались журналисты, фотографы и адвокаты, представляющие интересы осужденных, пришли также их родственники и знакомые.

"Мы очень рады, очень счастливы, что так относятся к нашим людям. Всем вам огромное спасибо, всем, кто участвовал, нашим адвокатам. Я очень благодарна адвокатам "Команды 29", - сказала Кесян журналистам.

"Еще у нас есть девочка - Титусани Инга. Мы бы очень хотели, чтобы ей тоже помогли с освобождением. Она находится в таком же положении, как и мы", - добавила она.

Осужденные, несмотря на помилование, намерены добиваться отмены приговора. "Будем стремиться добиваться отмены приговора", - подчеркнула Кесян.

Ранее в Верховный суд РФ были направлены жалобы с требованием отмены приговоров. Защита считает, что при вынесении каждого приговора суды первой инстанции допустили существенные нарушения, в частности сведения, которые их подзащитные передавали в СМС-сообщениях, в силу их незащищенности и общедоступности не могли быть отнесены к гостайне.

Кесян и Джанджгава были осуждены Краснодарским краевым судом по статье "Госизмена" УК РФ за отправку в 2008 году знакомым в Грузию сообщений о передвижении по железной дороге военной техники в сторону Абхазии. В 2013 году Джанджгава была приговорена к 12 годам лишения свободы, в 2015 году суд приговорил Кесян к восьми годам колонии.

В апреле этого года они были переведены в следственный изолятор "Лефортово". В конце июля стало известно, что президент России Владимир Путин помиловал их. 8 августа это решение вступило в силу.

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