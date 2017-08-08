Две жительницы Сочи, осужденные за госизмену и помилованные президентом, вышли на свободу

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МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Осужденные за госизмену и помилованные президентом РФ жительницы Сочи Анник Кесян и Марина Джанджгава освободились из следственного изолятора "Лефортово" в Москве. Как передает корреспондент ТАСС, около СИЗО собрались журналисты, фотографы и адвокаты, представляющие интересы осужденных, пришли также их родственники и знакомые.
"Мы очень рады, очень счастливы, что так относятся к нашим людям. Всем вам огромное спасибо, всем, кто участвовал, нашим адвокатам. Я очень благодарна адвокатам "Команды 29", - сказала Кесян журналистам.
"Еще у нас есть девочка - Титусани Инга. Мы бы очень хотели, чтобы ей тоже помогли с освобождением. Она находится в таком же положении, как и мы", - добавила она.
Осужденные, несмотря на помилование, намерены добиваться отмены приговора. "Будем стремиться добиваться отмены приговора", - подчеркнула Кесян.
Ранее в Верховный суд РФ были направлены жалобы с требованием отмены приговоров. Защита считает, что при вынесении каждого приговора суды первой инстанции допустили существенные нарушения, в частности сведения, которые их подзащитные передавали в СМС-сообщениях, в силу их незащищенности и общедоступности не могли быть отнесены к гостайне.
Кесян и Джанджгава были осуждены Краснодарским краевым судом по статье "Госизмена" УК РФ за отправку в 2008 году знакомым в Грузию сообщений о передвижении по железной дороге военной техники в сторону Абхазии. В 2013 году Джанджгава была приговорена к 12 годам лишения свободы, в 2015 году суд приговорил Кесян к восьми годам колонии.
В апреле этого года они были переведены в следственный изолятор "Лефортово". В конце июля стало известно, что президент России Владимир Путин помиловал их. 8 августа это решение вступило в силу.