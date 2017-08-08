"Союзмультфильм" откроет музей анимации в Великом Новгороде

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 августа. /ТАСС/. Студия "Союзмультфильм" откроет музей анимации и детский образовательный комплекс в Великом Новгороде. Соглашение об этом подписали врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин и директор студии Борис Машковцев.
В подписанном документе также значатся организация и проведение на территории Новгородской области выставок, фестивалей, ярмарок, презентаций и иных мероприятий с участием киностудии.
"В Новгородской области появится детский мультимедиацентр, который объединит в себе несколько направлений для тех, кто хочет познакомиться с историей студии, увидеть экспонаты коллекции, посмотреть мультфильмы. Кто-то захочет прийти и позаниматься - как в детскую секцию", - рассказал Машковцев подробности будущего проекта журналистам.
По его словам, в области "будут проходить показы коллекции "Союзмультфильма", режиссерам будет интересно сюда приезжать с мастер-классами". Как уточнил директор киностудии, в "глобальном смысле мы попытаемся на примере анимации начать заниматься с детьми творчеством, технологиями, развитием культуры".
Реализация проекта займет не менее двух лет, добавил директор "Союзмультфильма".
Машковцев отметил, что новгородский центр "Павильон студии "Союзмультфильм" будет аналогичен проекту медиацентра, который готовится к открытию в Москве.