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"Союзмультфильм" откроет музей анимации в Великом Новгороде

Общество
8 августа, 11:19 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 8, августа. /ТАСС

Директор киностудии отметил, что в рамках проекта с детьми будут "на примере анимации заниматься творчеством, технологиями и развитием культуры"

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 августа. /ТАСС/. Студия "Союзмультфильм" откроет музей анимации и детский образовательный комплекс в Великом Новгороде. Соглашение об этом подписали врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин и директор студии Борис Машковцев.

В подписанном документе также значатся организация и проведение на территории Новгородской области выставок, фестивалей, ярмарок, презентаций и иных мероприятий с участием киностудии.

"В Новгородской области появится детский мультимедиацентр, который объединит в себе несколько направлений для тех, кто хочет познакомиться с историей студии, увидеть экспонаты коллекции, посмотреть мультфильмы. Кто-то захочет прийти и позаниматься - как в детскую секцию", - рассказал Машковцев подробности будущего проекта журналистам.

По его словам, в области "будут проходить показы коллекции "Союзмультфильма", режиссерам будет интересно сюда приезжать с мастер-классами". Как уточнил директор киностудии, в "глобальном смысле мы попытаемся на примере анимации начать заниматься с детьми творчеством, технологиями, развитием культуры".

Реализация проекта займет не менее двух лет, добавил директор "Союзмультфильма".

Машковцев отметил, что новгородский центр "Павильон студии "Союзмультфильм" будет аналогичен проекту медиацентра, который готовится к открытию в Москве.

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Персоны
Никитин, Андрей Сергеевич
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Россия
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