Очередь фур на границе Литвы с Калининградской областью возросла до рекордной в этом году

ВЦИОМ: запрос общества на стабильность сменился запросом на переменыОбщество 8 августа, 11:49
В Челябинской области создадут новый заповедник на основе национального парка "Таганай"Новости Урала 8 августа, 11:40
Российские ученые разработали робота для отслеживания радиационной обстановки в АрктикеНаука 8 августа, 11:37
СМИ: "Сент-Этьен" арендует футболиста "Зенита" Эрнани с правом выкупа за €12 млнСпорт 8 августа, 11:25
Минобороны покажет на "Армии-2017" захваченное у террористов в Сирии оружиеАрмия и ОПК 8 августа, 11:23
Прерванное паводком в Приморье движение по Транссибу восстановленоПроисшествия 8 августа, 11:23
Мутко: тревожит, что в преддверии Лиги чемпионов "Спартак" не может найти свою игруСпорт 8 августа, 11:14
Легкоатлетка Ласицкене не будет жить в отеле с вирусной инфекциейСпорт 8 августа, 11:09
Полуфинал танкового биатлона в рамках АрМИ-2017. ВидеотрансляцияАрмия и ОПК 8 августа, 11:05
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВИЛЬНЮС, 8 августа. /ТАСС/. Очередь грузовых автомобилей на одном из четырех международных контрольно-пропускных пунктов (КПП) на выезде из Литвы в Калининградскую область РФ увеличилась до рекордных для текущего года показателей. Об этом свидетельствуют данные дирекции КПП при министерстве транспорта и коммуникаций балтийской республики.
На КПП в Кибартай пропуска в Калининградскую область по состоянию на 11:00 мск ожидали 110 грузовиков. По прогнозу ведомства, на пересечение границы их водителям потребуется до 18 часов.
Как отмечал пресс-атташе Ассоциации грузоперевозчиков Литвы "Линава" Витаутас Клейнаускас, образование значительной очереди, скорее всего, связано с отпусками сотрудников.
Столь значительным движение фур через литовско-российскую границу было лишь в конце марта. Тогда в Кибартай в очереди стояло более 100 машин.
Находящиеся в ожидании грузовики в основном следуют транзитом через Литву в Калининградскую область. Литовских перевозчиков среди них единицы.
Переходы в Панемуне, Рамонишкяй и Ниде свободны.