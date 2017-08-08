Очередь фур на границе Литвы с Калининградской областью возросла до рекордной в этом году

ВИЛЬНЮС, 8 августа. /ТАСС/. Очередь грузовых автомобилей на одном из четырех международных контрольно-пропускных пунктов (КПП) на выезде из Литвы в Калининградскую область РФ увеличилась до рекордных для текущего года показателей. Об этом свидетельствуют данные дирекции КПП при министерстве транспорта и коммуникаций балтийской республики.

На КПП в Кибартай пропуска в Калининградскую область по состоянию на 11:00 мск ожидали 110 грузовиков. По прогнозу ведомства, на пересечение границы их водителям потребуется до 18 часов.

Как отмечал пресс-атташе Ассоциации грузоперевозчиков Литвы "Линава" Витаутас Клейнаускас, образование значительной очереди, скорее всего, связано с отпусками сотрудников.

Столь значительным движение фур через литовско-российскую границу было лишь в конце марта. Тогда в Кибартай в очереди стояло более 100 машин.

Находящиеся в ожидании грузовики в основном следуют транзитом через Литву в Калининградскую область. Литовских перевозчиков среди них единицы.

Переходы в Панемуне, Рамонишкяй и Ниде свободны.