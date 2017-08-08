В родном городе Че Гевары собирают подписи за снос его памятника

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БУЭНОС-АЙРЕС, 8 августа. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Некоммерческая организация из аргентинского города Росарио собирает подписи за снос памятника их земляку - латиноамериканскому революционеру Эрнесто Че Геваре (1928-1967). К настоящему моменту петицию, которая была опубликована на сайте Change.org, поддержали 11,7 тыс. человек.
Помимо сноса памятника, активисты добиваются того, чтобы власти Росарио убрали памятную табличку с дома, в котором родился Че Гевара, закрасили граффити с его изображением и переименовали все городские объекты, названные в его честь.
Члены фонда "Основы" (Bases) хотят убрать из Росарио любое упоминание известного земляка, поскольку считают его безжалостным убийцей. Они утверждают, что революционная деятельность Че Гевары привела к гибели десятков тысяч кубинцев, среди которых были те, кто пытался покинуть Кубу.
По замыслу организаторов сбора подписей, когда петиция соберет 15 тыс. голосов, они отнесут ее в администрацию города. Пока неизвестно, намерены ли ее рассматривать местные власти.
Хотя Че Гевара родился в Росарио, в городе нет музея в его честь. Это нередко вызывает удивление и разочарование туристов, которые приходят к дому революционера в надежде узнать о нем больше, но видят там только памятную табличку.
Большую часть своего детства и юности Че Гевара провел не в Росарио, а в городе Альта-Грасия в провинции Кордова, куда его семья переехала в 1930 году по совету врачей. Местный сухой и свежий воздух должен были пойти на пользу будущему революционеру, который страдал астмой. Именно в этом городе можно найти самый известный в Аргентине музей имени Че Гевары. В 2006 году его посетили его бывший соратник и лидер Кубинской революции Фидель Кастро и экс-президент Венесуэлы Уго Чавес.
В то время как на родине к Че Геваре относятся по-разному, на Кубе революционер, создавший собственную теорию партизанской войны как первого шага на пути к обществу социальной справедливости, возведен в ранг национального героя.
Че Гевара был казнен в Боливии, где он с группой партизан в 1967 году пытался организовать революционное движение. Приказ о его расстреле отдал генерал Рене Баррьентос, пришедший к власти в южноамериканской республике в результате государственного переворота.
Боливийские солдаты захоронили тело команданте в месте, которое долгие годы держалось в тайне. Лишь в 1997 году антропологи обнаружили возле селения Вальегранде останки революционера и его товарищей. Из Боливии их доставили на Кубу и предали земле в кубинском городе Санта-Клара.