В Польше у семьи Ярузельских хотят отнять принадлежащий им дом

ВАРШАВА, 8 августа. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Наследники президента Республики Польша Войцеха Ярузельского (1923-2014) могут лишиться дома, принадлежащего их семье. В понедельник с инициативой отобрать у семьи лидера времен Польской Народной Республики виллу выступил член совета престижного варшавского района Мокотув Яцек Оздоба.

На брифинге Оздоба напомнил, что это здание до Второй мировой войны принадлежало семье Пшедпельских и было отобрано по декрету Берута. Представитель райсовета предлагает теперь отнять виллу у Ярузельских и передать либо наследникам прежних владельцев, либо ветеранским организациям.

В свою очередь Польское агентство печати напоминает, что дом Ярузельских после войны поступил в распоряжение минобороны страны, когда ни владельцев, ни их наследников уже либо не было в живых, либо они эмигрировали. Ярузельские переехали туда в 1973 году, а через 6 лет выкупили виллу у государственной казны с 70% скидкой.

В Польше в последнее время развернулась война с памятью о первом президенте современной республики. Так, представители правящей в стране партии Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" считают преступным решение Ярузельского о введении военного положения в стране в ночь на 13 декабря 1981 года. Тогда аресту и ограничению свободы были подвергнуты около трех тысяч оппозиционеров, включая почти всех членов руководства профсоюза "Солидарность" и его лидера и основателя Леха Валенсу. Выступая перед комиссией Сейма (нижней палаты парламента) в декабре 1992 года, Ярузельский взял на себя ответственность за этот шаг, который, по мнению другой группы исследователей, напротив, был необходим стране в то сложное время ее истории.

В то же время противники Ярузельского из числа действующего руководства Польши сейчас работают над новым законом, который позволит разжаловать Ярузельского в рядовые и лишить его почетного места на кладбище Повонзки, где похоронены многие заслуженные поляки. Как ожидается, Сейм займется этой инициативой в сентябре после завершения парламентских каникул.

Единственная дочь Ярузельского Моника пока не считает нужным бороться с происходящим, так как, по ее мнению, это может лишь навредить. "Если бы я начала бороться, это принесло бы им только удовлетворение, потому что против выступают люди, которые гораздо сильнее", - пояснила Ярузельская в интервью ТАСС в марте. "Сейчас - оборонительная стратегия Кутузова, а потом посмотрим", - констатировала она. "Несмотря на политику, которая направлена на то, чтобы выставить моего отца одной из самых темных личностей в истории, во время авторских встреч с читателями моих книг я слышу много теплых слов о нем", - отметила дочь политика.

Войцех Ярузельский (1923-2014) был одним из крупнейших руководителей социалистических стран Восточной Европы начала 1980-х годов. С 1985 по 1989 год он занимал пост председателя Государственного совета ПНР (высший государственный пост в стране). В 1989 году он был избран президентом Республики Польша. В 1990 году ушел с политической сцены. 25 мая 2014 года Войцех Ярузельский скончался после долгой болезни. Его супруга Барбара ушла из жизни в конце мая этого года.

Единственная дочь Ярузельских Моника растит сына, пишет книги об отце и рассчитывает, что историческая правда восторжествует.