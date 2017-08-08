ВЦИОМ: запрос общества на стабильность сменился запросом на перемены

ВЦИОМ: запрос общества на стабильность сменился запросом на переменыОбщество 8 августа, 11:49
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ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ /Владимирская область/, 8 августа. /ТАСС/. Запрос общества на стабильность в России ушел на периферию и сменился запросом на перемены. Такое мнение высказал во вторник генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров на всероссийском молодежном форуме "Территория смыслов на Клязьме".
В ходе выступления на тему "Актуальные тренды: новое общество, ценности, технологии, будущее" Федоров отметил, что, поскольку экономический кризис закончился, но не наступил широкомасштабный экономический подъем, в России наблюдается новая фаза - "неуверенность в завтрашнем дне". Такая фаза, по словам главы ВЦИОМ, является "опасной", так как "революционные настроения появляются не в ситуации кризиса, а когда кризис закончился и становится лучше".
"В этой ситуации люди перестают терпеть и начинают требовать. И в этой ситуации появляется запрос на перемены", - заявил он, отметив, что "сегодня запрос на стабильность уходит на периферию".
Глава ВЦИОМ считает, что сегодня политическая борьба в России "идет за то, чей образ перемен возобладает".
"Вот эта борьба за будущее сейчас разворачивается и скоро она перейдет в заключительную фазу, потому что через полгода у нас выборы президента РФ", - сказал Федоров. "Более того, вопрос выборов 2024 года тоже во многом будет предрешен исходом выборов 2018 года", - добавил он.