СМИ: на фасаде отеля Трампа в Нью-Йорке разместили портрет Путина

ТАСС, 8 августа. Проекция с изображением улыбающегося на фоне российского триколора президента РФ Владимира Путина появилась в понедельник на фасаде отеля Trump SoHo в Манхэттене. Об этом сообщил во вторник информационный портал Business Insider.

Президент РФ изображен с поднятым вверх в знак одобрения большим пальцем. Поверх флага на английском языке написано "Рад помочь, брат". Портал не приводит информации о том, кто является организатором акции.

Wow big action happening at Trump Soho in NYC pic.twitter.com/2jkyyi0YMI — igorvolsky (@igorvolsky) August 8, 2017

Business Insider отмечает, что во время ее проведения перед 46-этажным небоскребом стояла группа людей в военной форме. На голове у них были красные бейсболки. Один из них держал в руках российский флаг.

Американские СМИ и часть политической элиты неоднократно обвиняли РФ во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году, победу на которых одержал Дональд Трамп. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на американские выборы, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Помимо полемики на политической арене, тема приписываемого РФ вмешательства в американские выборы стала популярной для разного рода шоу и юмористических программ в США.