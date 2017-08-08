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СМИ: на фасаде отеля Трампа в Нью-Йорке разместили портрет Путина

Общество
8 августа, 12:00 UTC+3 ТАСС

Президент РФ изображен улыбающимся, с поднятым вверх в знак одобрения большим пальцем

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Отель Trump SoHo

Отель Trump SoHo

© REUTERS/Jessica Rinaldi

ТАСС, 8 августа. Проекция с изображением улыбающегося на фоне российского триколора президента РФ Владимира Путина появилась в понедельник на фасаде отеля Trump SoHo в Манхэттене. Об этом сообщил во вторник информационный портал Business Insider.

Президент РФ изображен с поднятым вверх в знак одобрения большим пальцем. Поверх флага на английском языке написано "Рад помочь, брат". Портал не приводит информации о том, кто является организатором акции.

Business Insider отмечает, что во время ее проведения перед 46-этажным небоскребом стояла группа людей в военной форме. На голове у них были красные бейсболки. Один из них держал в руках российский флаг.

Американские СМИ и часть политической элиты неоднократно обвиняли РФ во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году, победу на которых одержал Дональд Трамп. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на американские выборы, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Помимо полемики на политической арене, тема приписываемого РФ вмешательства в американские выборы стала популярной для разного рода шоу и юмористических программ в США.

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