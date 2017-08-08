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Долг по зарплате в Вологодской области с начала года вырос на 70%

Общество
8 августа, 15:08 UTC+3 /Корр. ТАСС, Наталия Казаковцева

Губернатор области поручил руководителям муниципалитетов принять меры для погашения задолженностей работникам бюджетной сферы до 1 сентября 2017 года

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ВОЛОГДА, 8 августа. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Задолженность по зарплате в Вологодской области, согласно данным на 1 августа, достигла 185 млн рублей. Это на 70% больше в сравнении с показателем на 1 января, сообщил на оперативном совещании губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"Такая ситуация недопустима. От зарплаты, выплаченной вовремя, зависит материальное благополучие вологодских семей", - сказал Кувшинников.

Он поручил руководителям муниципалитетов до 1 сентября принять меры, чтобы была погашена задолженность работникам бюджетной сферы. Проблемы долгов в частных компаниях, по его словам, необходимо решить во взаимодействии с правоохранительными органами с приглашением руководителей предприятий-должников на комиссию и установлением жестких сроков погашения задолженности.

По словам главного государственного инспектора труда в области Галины Шириковой, "на 1 июля задолженность составила 189 млн рублей, к 1 августа она почти не изменилась". "Большая часть долга числится за предприятием "Стройиндустрия". Но есть долги и у муниципальных предприятий - у четырех МУПов в четырех районах области накоплено 1,5 миллиона рублей долга", - сказала Ширикова.

Ранее сообщалось, что группа компаний "Стройиндустрия" задолжала более чем 400 сотрудникам около 100 млн рублей. В отношении руководства "Стройиндустрии" возбуждено уголовное дело по данному факту, наложен арест на строительную технику компании на общую сумму более 40 млн рублей. "Стройиндустрия" не достроила три многоквартирных дома в Вологде, где в жилье вложились 350 человек. К завершению работ привлечена другая строительная организация.

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