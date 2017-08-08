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Действующих природных пожаров на Ямале, где действует режим ЧС, не зафиксировано

Общество
8 августа, 12:57 UTC+3 ТАСС

23 июля в ЯНАО был введен режим чрезвычайной ситуации из-за возгораний, к которым привела аномальная жара

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Материал из 1 страницы
© Пресс-служба губернатора ЯНАО

ТАСС, 8 августа. Действующих природных пожаров на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) не зафиксировано, но в регионе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом во вторник сообщает департамент гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО.

"Сегодня, 8 августа, на Ямале действующих пожаров нет. Режим ЧС продолжает действовать на территории всего ЯНАО", - говорится в сообщении. Отмечается, что пожары отступили из-за похолодания и дождей.

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Авиагруппировку для тушения пожаров на Ямале усилят к следующему году

Ранее, 7 августа, в зоне космического мониторинга на Ямале действовало десять природных пожаров на площади 34 тыс. гектаров, но их тушение не осуществлялось из-за отсутствия угрозы населенным пунктам, объектам экономики и экономической нецелесообразности.

Как уточнили в пресс-службе ямальского управления МЧС России, из-за стабилизации ситуации авиация ведомства завершает спасательные работы и покидает округ. Ранее в ЯНАО были переброшены самолеты-амфибии Бе-200, Ил-76 и вертолеты Ми-8 из Екатеринбурга, Москвы и Красноярска. "За время работы авиагруппировки МЧС России... сброшено более 9 тыс. тонн воды", - уточнили в пресс-службе.

В воскресенье, 23 июля, в ЯНАО был введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров. В регионе более двух недель стояла жаркая погода, температура достигала 30 градусов. По данным властей, основная причина возникновения пожаров - сухие грозы. На территории округа выгорело более 170 тыс. гектаров.

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