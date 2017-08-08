С 2021 года Москва откажется от закупок дизельных автобусов

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Первый конкурс на закупку электробусов в Москве будет объявлен в ближайшее время, по планам правительства Москвы, с 2021 года автобусный парк столицы будет пополняться исключительно автобусами на электроприводе. Об этом заявил во вторник в рамках заседания московского правительства мэр столицы Сергей Собянин.

"Мы в конце года должны доработать техническое задание и объявить соответствующий первый конкурс на закупку электробусов. Возможно, сделать несколькими лотами для того, чтобы была большая конкурентность в дальнейшем, это первое. И второе, стремиться к тому, чтобы с 2021 года мы начали закупать исключительно автобусы на электроприводе", - сказал Собянин, добавив, что таким образом постепенно будет заменяться парк автобусов на дизельном топливе, улучшаться экология и качество общественного транспорта.

По мнению мэра, зарубежные аналоги электробусов хорошего качества и лучше приспособлены для городских условий. "Тем не менее, мы надеемся, что наши отечественные производители смогут создать конкретную продукцию. Мы видим это по их активным усилиям, по образцам, которые они нам представляют для обкатки в реальных условиях", - сказал Собянин.