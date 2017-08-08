Во Франции в ДТП погиб журналист и писатель Гонзаг Сен-Бри

ПАРИЖ, 8 августа. /ТАСС/. Французский писатель и журналист Гонзаг Сен-Бри погиб в результате ДТП на северо-западе Франции. Об этом сообщает агентство AFP.

Инцидент произошел в ночь на вторник в департаменте Кальвадос. Известно, что автомобиль, в котором находился писатель, врезался в дерево. Другие обстоятельства аварии не сообщаются.

Гонзаг Сен-Бри, родившийся в 1948 году, является автором более 40 книг, многие из которых повествуют о жизни известных писателей, среди которых Оноре де Бальзак, Гюстав Флобер, Альфред де Виньи и другие.

В 1998 году была опубликована книга "Русские избранницы" (Les égéries russes), которую Сен-Бри писал в соавторстве с Владимиром Федоровским на протяжении семи лет. Она рассказывает о судьбах русских женщин, ставших спутницами известных художников, писателей и поэтов.

В 2010 году в свет вышла еще одна работа Сен-Бри - "В рай с Майклом Джексоном" (Au Paradis avec Michael Jackson), в которой автор раскрывает подробности его бесед с королем поп-музыки. Новая книга Сен-Бри под названием "Непокорные аристократы" (Les Aristocrates rebelles) должна выйти во Франции 30 августа.

Писатель также сотрудничал со многими французскими СМИ. С 1980 года он писал для ежедневной газеты Le Figaro, публиковал статьи в Paris Match. Сен-Бри также является создателем литературного фестиваля "Лес книг", который проходит недалеко от его родного города Лош (департамент Эндр и Луара).