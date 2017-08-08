Шоу-рум отделки по реновации откроют под открытым небом на ВДНХ до конца лета

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Еще один шоу-рум с примером отделки квартир в рамках программы реновации откроют в Москве, на ВДНХ, до конца августа 2017 года. Новая демонстрационная площадка будет работать не в павильоне, а на улице, сообщил во вторник в ходе заседания президиума столичного правительства заместитель мэра города Марат Хуснуллин.

"До конца месяца на улице на ВДНХ будет построен новый шоу-рум", - сказал он.

Сейчас демонстрационный зал с отделкой будущих квартир работает на ВДНХ ежедневно, с 10:00 до 19:00, в зале В павильона №75.

1 июля 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей в программу, утвержденную мэром Сергеем Собяниным 1 августа, вошло 5,144 тыс. домов, среди которых, в основном, пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося фонда такого типа в Москве.

Общая площадь домов, которые подлежат реновации, - порядка 16 млн квадратных метров. В них проживает около 1 млн москвичей в 350 тыс. квартир. В первые три года Москва вложит в программу 300 млрд рублей.