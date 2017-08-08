Вузы отмечают рост интереса к медиа и IT-специальностям в 2017 году

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Направления, связанные с коммуникациями и информационными технологиями, в этом году пользовались наибольшим спросом у абитуриентов, сообщают представители российских вузов.

Мотивированные абитуриенты

"Традиционно высокий конкурс и высокие баллы показывают студенты, которые поступают на гуманитарные специальности: это "журналистика и медиаобразование". Там 35 человек на место, проходной балл - 276", - сказал ректор Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Алексей Лубков на пресс-конференции, посвященной итогам приемной кампании в вузы.

Он также отметил высокий конкурс в МПГУ в Институт иностранных языков. "Третье - очень востребованы оказались специальности педагогического образования, в первую очередь - профиль "русский язык и литература". Проходной балл - 272", - добавил Лубков. Среди факультетов-аутсайдеров он назвал дошкольную педагогику и психологию. "Здесь не такой большой спрос, хотя контрольные цифры мы закрываем", - сообщил ректор.

Особенностью приемной кампании этого года Лубков считает мотивированность поступающих. "В этом году к нам в сравнении с прошлым годом пришли более сориентированные абитуриенты. Сегодня абитуриент, который приходит в МПГУ, приносит с самого начала подлинник аттестата. Численность таких ребят 25-30%", - отметил Лубков. По его мнению, эта тенденция наметилась в последний год благодаря вниманию, которое сегодня уделяет Минобрнауки педагогическому образованию, а также усилиям по его модернизации.

Увеличение студентов-платников

Повышенный интерес к медиаспециальностям также наблюдается в национальном исследовательском университете "Высшая школа экономики".

"Среди популярных направлений - экономика, менеджмент и маркетинг. Кроме того, валом валят на коммуникационные специальности, все, что связано с рекламой, медиа и коммуникациями. Третья важная вещь: идут на направление компьютерных наук, которое было открыто совместно с "Яндексом", вообще на IT-специальности. Сюда приток увеличивается", - сказал первый проректор ВШЭ Вадим Радаев. Среди тенденций этого года он назвал увеличение числа абитуриентов, поступающих на платные места.

"Народ пошел на коммерческие направления, хотя у нас контрольные цифры приема не меняются. Уже ясно, что процентов на 30 число платников вырастет", - отметил Радаев. Он также добавил, что среди абитуриентов ВШЭ в этом году около 200 призеров всероссийских олимпиад.

Третий необходимый язык

"Рост интереса к IT-специальностям. Важным трендом является то, что кроме английского и русского языка современные люди хотят знать язык математики и языки программирования", - сказал проректор Московского физико-технического института Артем Воронов, добавив, что вуз планирует в будущем году увеличивать число мест для IT-специалистов.

Среди абитуриентов Физтеха также много олимпиадников, средний балл также растет. "Если в прошлом году он был 93,8 в этом, я думаю, мы перевалим за 94", - отметил Воронов.

Обеспечение безопасности компаний

"В этом году пришло больше ребят, чем в прошлом. Средний конкурс - девять человек на место. Самой большой интерес отмечался к направлению "информационная безопасность", - сообщила проректор Финансового университета при правительстве РФ Светлана Брюховецкая.

По ее мнению, это логично, потому что "кругом хакерские атаки", и экономический безопасность компаний выходит на одно из первых мест. "Число заявлений на соответствующие специальности - 15 человек на место", - сказала Брюховецкая.

Она также добавила, что в вузе открылось новое направление "реклама и связи с общественностью", а также программ "анализ больших данных" совместно с компанией Microsoft.