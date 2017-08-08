Останки солдат Крымской войны обнаружены при реконструкции сквера в Севастополе

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СЕВАСТОПОЛЬ, 8 августа. /ТАСС/. Останки солдат и офицеров Крымской войны обнаружены при проведении работ по благоустройству сквера им. Анны Ахматовой в Севастополе. Об этом сообщила пресс-служба Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя.
"7 августа 2017 г. члены регионального отделения Российского военно-исторического общества в Севастополе, Севастопольское объединение поисковых отрядов "Долг" и сотрудники Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя приступили к поисковой экспедиции по обнаружению останков, найденных в ходе проведения работ по благоустройству сквера им. Анны Ахматовой. По предварительным обследованиям было установлено, что обнаруженные останки принадлежат воинам времен Крымской войны 1853-1856 годов", - отмечается в сообщении.
На принадлежность останков к периоду Крымской войны, по данным пресс-службы, указывают найденные артефакты - пуговицы и фрагменты ткани, а также картечные пули и личные вещи воинов - обручальное кольцо и нательный крест, однако именных вещей пока не обнаружено.
Территория раскопок в настоящее время не превышает 100 кв. м., поисковикам предстоит выяснить масштабы захоронений. Планируется, что найденные останки будут перезахоронены на Братском кладбище в Севастополе.
Крымская война началась в июле 1853 года после ввода российских войск в княжества Молдавию и Валахию, входящих тогда в состав Османской империи. На стороне Турции против России выступили Франция, Великобритания, Сардиния, Австрия и Пруссия. Военные действия велись в Крыму, на Балканах, Кавказе, Дальнем Востоке, Черном, Балтийском и Белом морях. Кульминацией этой войны историки называют оборону Севастополя в 1854-1855 году.
Война завершилась в 1856 г. подписанием Парижского мирного договора, по которому Россия уступала Османской империи устье Дуная и часть Южной Бессарабии.