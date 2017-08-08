Мосгосстройнадзор проверит качество отделки домов в рамках программы реновации в Москве

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Спецподразделение на базе Мосгосстройнадзора создано в столице для контроля за качеством отделки квартир в рамках программы реновации и прилегающей к домам территории. Об этом во вторник сообщил журналистам заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

"На базе Мосгорстройнадзора создано специальное подразделение по контролю за качеством строительства. Мы закупили специальное лабораторное оборудование для проверки качества строительных материалов. Раньше мы в материалах, которые применяли, смотрели только сертификат, сегодня мы еще будем и проверять, на сколько этот материал соответствует заявленным характеристикам по качеству", - сказал он.

Хуснуллин напомнил, что мэр Москвы Сергей Собянин поручил обеспечить жесткий контроль за соблюдением стандартов благоустройства и отделки квартир в рамках программы реновации. По словам мэра, "необходимо обеспечить самый жесткий контроль за качеством приемки этих объектов, создать профессиональный контроль и общественный контроль".

Ранее власти Москвы утвердили базовые требования благоустройства жилых кварталов, а также стандарт отделки квартир по программе реновации.

1 июля 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей в программу, утвержденную мэром Сергеем Собяниным 1 августа, вошло 5144 дома, среди которых, в основном, пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося фонда домов такого типа в Москве.

Общая площадь домов, которые подлежат реновации, - порядка 16 млн кв. метров. В них проживают около 1 млн москвичей в 350 тыс. квартир. В первые три года Москва вложит в программу 300 млрд рублей.