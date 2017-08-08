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ВЦИОМ перешел от еженедельных к ежедневным телефонным опросам

Общество
8 августа, 14:27 UTC+3 ТАСС

По словам гендиректора центра Валерия Федорова, "мир стал более быстрым", и люди могут не вспомнить событий недельной давности

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ТАСС, 8 августа. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) перешел к работе с новым исследовательским инструментом - вместо еженедельных опросов он проводит ежедневные телефонные. Об этом рассказал генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров в ходе панельной дискуссии на профильной смене молодых политологов и социологов на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов на Клязьме".

"Мы впервые в России запустили новый исследовательский инструмент - перешли от еженедельных опросов к ежедневным телефонным, более оперативным и надежным в контроле качества", - сказал Федоров.

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По его словам, еженедельные опросы общественного мнения устарели, "мир стал более быстрым", поэтому люди могут и не вспомнить того, что было семь дней назад. "Например, проходит "Прямая линия" президента, обычно четыре часа в четверг. Раньше мы проводили еженедельные опросы в субботу и воскресенье и выясняли, что двух дней после "Прямой линии" недостаточно, и нам надо было ждать еще неделю, чтобы потом задать эти же вопросы, обобщить данные, в итоге результаты получали дней через 10. Сейчас это в прошлом, больше нет таких диапазонов", - отметил Федоров.

Профильная смена молодых политологов и социологов впервые проходит на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов на Клязьме" во Владимирской области, с 6 по 12 августа. Смена принимает 1000 молодых людей со всей страны, работает всероссийский конкурс молодежных проектов, победители которого получат гранты в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей. Партнерами смены являются ВЦИОМ, Фонд "Общественное мнение", МГУ и Высшая школа экономики.

О форуме "Территория смыслов на Клязьме"

Форум "Территория смыслов на Клязьме" проходит во Владимирской области с 27 июня по 20 августа. В этом году площадка принимает семь тематических смен: "Молодежные студенческие клубы, студенческий актив и студенческие СМИ"; "Молодые специалисты в сфере ИТ и смежных отраслей"; "Молодые специалисты в сфере экономики и бизнеса"; "Молодые руководители НКО, правозащитных и добровольческих проектов"; "Молодые парламентарии и политические лидеры"; "Молодые политологи и социологи", а также "Молодые специалисты транспортной отрасли". Организатором форума "Территория смыслов на Клязьме" выступает Федеральное агентство по делам молодежи.

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