Доля поисковых запросов про программирование в метро Москвы вдвое выше, чем в городе

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МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Доля поисковых запросов про компьютеры и программирование профессионального характера в московском метро в два раза выше, чем в городе в целом. Такие данные представили аналитики компании "Яндекс".
"Доля профессиональных запросов про компьютеры и программирование в подземке в два раза выше, чем в городе в целом. Видимо, люди, связанные с этой сферой, привыкли работать и учиться повсюду, в том числе в дороге", - подчеркнули специалисты.
Также, по их словам, из метро поступает заметно больше запросов про транспорт и досуг: по пути люди выбирают, где провести время, и спрашивают, как добраться в разные места. Между тем, наименее подходящие для поиска в столичной подземке темы - порно и интимные услуги. "Очевидно, пользователи стесняются соседей по вагону", - считают в "Яндексе".
Кроме того, из метро поступает заметно меньше запросов про кино, дачу и кроссворды. Примерно одинаковая статистика запросов в метро и на "поверхности" относительно того, где знакомиться и искать игры, информацию о знаменитостях и здоровье.
Популярность некоторых тем меняется в течение дня. В утренний час пик люди чаще всего ищут сонники и молитвы. В первой половине дня преобладают запросы со словами "как доехать", "как добраться" и различными адресами, причем особенно часто ищут дорогу в суды, музеи и торговые центры.
По пути с работы многие пользователи уже начинают мысленно готовить ужин - или искать, где его заказать. С 22 до 23 часов домой возвращаются театралы, а с 23 до полуночи - футбольные болельщики. Перед самым закрытием метро люди спрашивают, до скольких работают переходы, и ищут расписание ночных автобусов.
Пиковые нагрузки
Ежедневно "Яндекс" отвечает на 300 тысяч поисковых запросов, заданных из московского метро с мобильных устройств. Анализ поисковых запросов позволил точно определить утренний и вечерний часы пик. Утренний продолжается два часа - с 07:40 до 09:40 мск. В это время из метро приходит в полтора раза больше запросов, чем в среднем.
Вечерний час пик еще длиннее - с 17:20 до 19:50 мск. Наиболее тяжелое время для московской подземки - час утром (с 08:00 до 09:00 мск) и полчаса вечером (с 18:20 до 18:50 мск). В эти интервалы запросов становится в два раза больше, чем в среднем.
С часу ночи до пяти утра метрополитен закрыт, но в это время оттуда продолжают приходить единичные запросы - скорее всего, их задают работники подземки, считают в "Яндексе".