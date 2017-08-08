Акция по восстановлению выгоревших лесов пройдет в сентябре на Ямале

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ТАСС, 8 августа. Акция "Живая Арктика" пройдет в сентябре в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), ее целью станет восстановление лесного фонда после пожаров, сообщила пресс-служба правительства ЯНАО.
"Во всех муниципальных образованиях автономного округа в сентябре этого года будет реализован проект экологов- общественников "Живая Арктика". Инициатива межрегиональной общественной экосоциологической организации "Зеленая Арктика" по восполнению фонда зеленых насаждений в городах и районах округа была однозначно поддержана губернатором", - сказали в пресс-службе.
Сообщается, что муниципалитеты выделят участникам акции саженцы, инвентарь, площадки под посадку.
"Для арктического региона такая экологическая инициатива всегда актуальна. В северных городах и поселках зеленых насаждений не хватает, а значит, парки и скверы должны стать рукотворными. Есть примеры в мировой природоохранной практике, когда территории становились по- настоящему зелеными только благодаря усилиям своих жителей", - цитирует пресс-служба губернатора региона Дмитрия Кобылкина.
В конце июля в ЯНАО был введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров. В регионе более двух недель стояла жаркая погода, температура достигала 30 градусов. На территории региона выгорело более 170 тыс. гектаров.