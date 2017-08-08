Донской: оздоровление Волги потребует около 34,4 млрд рублей

Адриано и Смольников дисквалифицированы на два матча за драку в игре "Зенит" - "Спартак"Спорт 8 августа, 16:15
От жары до заморозков: погода в России продолжает устраивать сюрпризыОбщество 8 августа, 16:04
Арбитр Сельдяков назначен на матч чемпионата России ЦСКА - "Спартак"Спорт 8 августа, 16:04
Выбор Трампа: что известно о новом директоре ФБРМеждународная панорама 8 августа, 15:35
Власти выделят 257 млрд рублей на очистку ВолгиОбщество 8 августа, 15:30
Найденные на Ямале бивень и нижнюю челюсть мамонта передали в музей СалехардаНаука 8 августа, 15:28
Донской: оздоровление Волги потребует около 34,4 млрд рублейОбщество 8 августа, 15:28
Сборная Москвы по волейболу стала победителем СпартакиадыСпорт 8 августа, 15:22
Шубенков заявил, что строит большие планы на Олимпиаду 2020 годаСпорт 8 августа, 15:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВОЛГОГРАД, 8 августа. /ТАСС/. Ликвидация экологического ущерба на Волге потребует порядка 34,4 млрд рублей бюджетных средств, сообщил во вторник министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской на совещании с российским премьером Дмитрием Медведевым.
"Начну с главных причин, формирующих неблагоприятную экологическую ситуацию на Волге, - поступления в бассейн загрязненных сточных вод, а также влияние объектов накопленного вреда. Ликвидация объектов накопленного экологического вреда будет осуществляется в рамках утвержденного приоритетного проекта "Чистая страна". Предварительная оценка бюджета направления в рамках "Чистой страны" - 34,4 млрд рублей", - отметил Донской.
По его словам, на сегодня выделено 69 горячих точек в различных регионах Волжского бассейна.
Министр добавил, что строительство водохранилищ на реке ранее позволило решить водохозяйственные проблемы, однако болезненно сказалось на Нижней Волге. "В результате были утрачены 98% нерестовых площадей белуги, 80% осетра и 40% севрюги. Из 3,5 тыс. га осетровых нерестилищ в нижнем течении Волги сохранилось всего 430 га", - сказал министр.
Медведев во вторник проводит в Волгограде совещание по сохранению, предотвращению загрязнения и рациональному использованию реки Волги. В частности, планируется обсудить вопросы строительства и модернизации комплексов очистных сооружений ЖКХ, меры по устойчивому функционированию водохозяйственного комплекса Нижней Волги, сохранению уникальной экосистемы Волго-Ахтубинской поймы. В повестке заседания также тема ликвидации объектов накопленного экологического вреда.