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Донской: оздоровление Волги потребует около 34,4 млрд рублей

Общество
8 августа, 15:28 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 8, августа. /ТАСС

Глава Минприроды России отметил, что на реке есть 69 "горячих точек", где экологическая ситуация оценивается как неблагоприятная

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Сергей Донской

Сергей Донской

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ВОЛГОГРАД, 8 августа. /ТАСС/. Ликвидация экологического ущерба на Волге потребует порядка 34,4 млрд рублей бюджетных средств, сообщил во вторник министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской на совещании с российским премьером Дмитрием Медведевым.

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"Начну с главных причин, формирующих неблагоприятную экологическую ситуацию на Волге, - поступления в бассейн загрязненных сточных вод, а также влияние объектов накопленного вреда. Ликвидация объектов накопленного экологического вреда будет осуществляется в рамках утвержденного приоритетного проекта "Чистая страна". Предварительная оценка бюджета направления в рамках "Чистой страны" - 34,4 млрд рублей", - отметил Донской.

По его словам, на сегодня выделено 69 горячих точек в различных регионах Волжского бассейна.

Министр добавил, что строительство водохранилищ на реке ранее позволило решить водохозяйственные проблемы, однако болезненно сказалось на Нижней Волге. "В результате были утрачены 98% нерестовых площадей белуги, 80% осетра и 40% севрюги. Из 3,5 тыс. га осетровых нерестилищ в нижнем течении Волги сохранилось всего 430 га", - сказал министр.

Медведев во вторник проводит в Волгограде совещание по сохранению, предотвращению загрязнения и рациональному использованию реки Волги. В частности, планируется обсудить вопросы строительства и модернизации комплексов очистных сооружений ЖКХ, меры по устойчивому функционированию водохозяйственного комплекса Нижней Волги, сохранению уникальной экосистемы Волго-Ахтубинской поймы. В повестке заседания также тема ликвидации объектов накопленного экологического вреда.

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