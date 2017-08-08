Трамп назвал злоупотребление опиоидами крупнейшей проблемой США

ТАСС, 8 августа. Президент США Дональд Трамп назвал кризис, связанный со злоупотреблением лекарственными опиоидами, крупнейшей проблемой Америки.

"Сегодня в 15:00 я проведу большое совещание по поводу кризиса опиоидов - крупнейшей проблемы нашей страны", - написал он во вторник на своей странице в Twitter. Глава Белого дома сейчас находится на отдыхе в своем гольф-клубе в штате Нью-Джерси.

I will be holding a major briefing on the Opioid crisis, a major problem for our country, today at 3:00 P.M. in Bedminster, N.J. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 8, 2017

Опиоиды - это препараты, которые используются в медицине в качестве мощных анальгетиков и оказывают на организм человека эффект, схожий с действием опия.

31 июля специальная комиссия при Белом доме под руководством губернатора Нью-Джерси Криса Кристи, созданная Трампом в марте для анализа ситуации с употреблением опиоидов, призвала президента объявить в стране режим чрезвычайного положения.

По данным Национального института по проблемам наркомании, в настоящее время около двух миллионов американцев употребляют лекарственные опиоиды в качестве наркотиков, приобретая их на законных основаниях. В их число входят болеутоляющие препараты, такие как фентанил. По данным газеты The New York Times, только в 2015 году в США от передозировки опиоидами погибло больше людей, чем в автокатастрофах - свыше 33 тыс. человек. Эксперты называют нынешнюю ситуацию самым тяжелым кризисом в области употребления наркотических средств за всю историю Соединенных Штатов.

По мнению экспертов, корни проблемы следует искать в конце 1990-х годов, когда фармацевтические компании убедили медицинское сообщество в том, что пациенты не могут впасть в наркотическую зависимость от болеутоляющих опиоидов. Результатом этого стало растущее количество рецептов на их употребление, выписанных врачами. По подсчетам Американской ассоциации наркологии, ежегодно в стране выдается более 250 млн таких рецептов.