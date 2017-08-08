Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.08:
$ 59.99
€ 70.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп назвал злоупотребление опиоидами крупнейшей проблемой США

Общество
8 августа, 16:14 UTC+3 ТАСС

По данным Национального института по проблемам наркомании США, около двух миллионов американцев употребляют лекарственные опиоды в качестве наркотика, приобретая их на законных основаниях

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 8 августа. Президент США Дональд Трамп назвал кризис, связанный со злоупотреблением лекарственными опиоидами, крупнейшей проблемой Америки.

"Сегодня в 15:00 я проведу большое совещание по поводу кризиса опиоидов - крупнейшей проблемы нашей страны", - написал он во вторник на своей странице в Twitter. Глава Белого дома сейчас находится на отдыхе в своем гольф-клубе в штате Нью-Джерси.

Опиоиды - это препараты, которые используются в медицине в качестве мощных анальгетиков и оказывают на организм человека эффект, схожий с действием опия.

31 июля специальная комиссия при Белом доме под руководством губернатора Нью-Джерси Криса Кристи, созданная Трампом в марте для анализа ситуации с употреблением опиоидов, призвала президента объявить в стране режим чрезвычайного положения.

Смотрите также

Нелегальная миграция не влияет на наркотрафик в США

В США экс-главу фармацевтической компании признали виновным в махинациях

Трамп пообещал обеспечить конкуренцию в фармацевтической промышленности США

По данным Национального института по проблемам наркомании, в настоящее время около двух миллионов американцев употребляют лекарственные опиоиды в качестве наркотиков, приобретая их на законных основаниях. В их число входят болеутоляющие препараты, такие как фентанил. По данным газеты The New York Times, только в 2015 году в США от передозировки опиоидами погибло больше людей, чем в автокатастрофах - свыше 33 тыс. человек. Эксперты называют нынешнюю ситуацию самым тяжелым кризисом в области употребления наркотических средств за всю историю Соединенных Штатов.

По мнению экспертов, корни проблемы следует искать в конце 1990-х годов, когда фармацевтические компании убедили медицинское сообщество в том, что пациенты не могут впасть в наркотическую зависимость от болеутоляющих опиоидов. Результатом этого стало растущее количество рецептов на их употребление, выписанных врачами. По подсчетам Американской ассоциации наркологии, ежегодно в стране выдается более 250 млн таких рецептов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Полеты с неограниченными возможностями
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
38
Объявлены победители Международного конкурса фотожурналистики имени Стенина
11
"Признание в любви": в Москве прошел женский велопарад
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сечин выступит свидетелем в суде по делу Улюкаева
2
Власти выделят 257 млрд рублей на очистку Волги
3
Погибла актриса театра "Сатирикон" Полина Шанина
4
Футболист "Атлетико" Краневиттер перешел в "Зенит"
5
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
6
Командир роты и замкомандира взвода подмосковного ГУ МВД уволены из-за ЧП в Мособлсуде
7
СМИ: в Саудовской Аравии умер 26-летний принц
Темы дня
Новости партнеров
Реклама