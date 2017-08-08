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Бесплатные земельные участки в КЧР за 5 лет получили более 1,4 тыс. многодетных семей

Общество
8 августа, 16:13 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 8, августа. /ТАСС

Земельные участки выделяют под жилищное строительство, личное подсобное хозяйство и ведение садоводства

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ЧЕРКЕССК, 8 августа. /ТАСС/. Свыше 1,4 тыс. многодетных семей из Карачаево-Черкесии (КЧР) получили бесплатные земельные участки за пять лет реализации соответствующего регионального закона. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве земельных и имущественных отношений республики.

"С начала действия этого закона с июня 2012 года по состоянию на 4 августа 2017 года предоставлен 1481 земельный участок общей площадью более 172 га, что составляет 44,69% из общего количества заявлений. В соответствующем республиканском реестре на сегодня находятся 3314 заявлений", - сказали в ведомстве.

Земельные участки предоставляются под жилищное строительство, личное подсобное хозяйство (ЛПХ), ведение садоводства, дачное строительство и огородничество.

"Из 165 участков, полученных с начала 2017 года, 118 выделены под ЛПХ, а 47 семей изъявили желание получить участки под строительство. За весь период действия закона под ЛПХ выделено 866 земельных участков общей площадью более 115 га, а под строительство - 614, только один участок выделен для ведения садоводства", - пояснили в министерстве.

Республиканский закон, регламентирующий предоставление бесплатных земельных участков семьям с тремя и более несовершеннолетними детьми, был принят в 2012 году. Он распространяется на тех граждан, у которых третий и последующие дети родились (усыновлены) после 17 июня 2011 года, со дня вступления в силу соответствующего федерального закона.

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