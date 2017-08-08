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Власти Краснодара отменили торги на размещение в СМИ интервью с мэром за 200 тыс. рублей

Общество
8 августа, 18:53 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 8, августа. /ТАСС

В региональной прокуратуре отметили, что администрация города является учредителем ряда печатных изданий, где может бесплатно разместить интервью мэра

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КРАСНОДАР, 8 августа. /ТАСС/. Прокуратура администрации Краснодара помешала администрации Краснодара заключить контракт на размещение в печати интервью главы города стоимостью 200 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Объявление о торгах был обнаружено на сайте госзакупок в ходе проверки соблюдения бюджетного законодательства. Как выяснило надзорное ведомство, администрация Краснодара является учредителем ряда печатных изданий, где может бесплатно разместить интервью мэра.

"Так выяснено, что размер просроченной кредиторской задолженности по исполненным муниципальным контрактам (администрации Краснодара) составляет более 1,3 млрд рублей. Заключение контракта по результатам проведения указанных торгов приведет к нарушению требований действующего законодательства", - отметили в прокуратуре.

После вынесенного прокуратурой предупреждения мэрия столицы Кубани отменила торги на размещение интервью.

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