На Алтае создадут региональный реестр нежелательного для детей интернет-контента

Адриано и Смольников дисквалифицированы на два матча за драку в игре "Зенит" - "Спартак"Спорт 8 августа, 16:15
От жары до заморозков: погода в России продолжает устраивать сюрпризыОбщество 8 августа, 16:04
Арбитр Сельдяков назначен на матч чемпионата России ЦСКА - "Спартак"Спорт 8 августа, 16:04
Выбор Трампа: что известно о новом директоре ФБРМеждународная панорама 8 августа, 15:35
Власти выделят 257 млрд рублей на очистку ВолгиОбщество 8 августа, 15:30
Найденные на Ямале бивень и нижнюю челюсть мамонта передали в музей СалехардаНаука 8 августа, 15:28
Донской: оздоровление Волги потребует около 34,4 млрд рублейОбщество 8 августа, 15:28
Сборная Москвы по волейболу стала победителем СпартакиадыСпорт 8 августа, 15:22
Шубенков заявил, что строит большие планы на Олимпиаду 2020 годаСпорт 8 августа, 15:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БАРНАУЛ, 8 августа. /ТАСС/. Собственный реестр нежелательного для детей интернет-контента создадут в Алтайском крае с учетом пожеланий родителей и педагогов. Включенные в него ресурсы будут заблокированы в учреждениях образования, сообщили в пресс-службе Минобрнауки региона.
"На межведомственной рабочей группе по обеспечению информационной безопасности детей было принято решение создать в крае общественный орган для организации и ведения краевого реестра нежелательного для детей интернет-контента. Он будет формироваться по заявкам родителей, сотрудников образовательных организаций, других лиц, которые будут подавать информацию о таком контенте", - сказали в министерстве.
В Минобрнауки уточнили, что реестр передадут провайдерам, предоставляющим доступ в интернет образовательным организациям, и в уполномоченные органы для блокирования нежелательных ресурсов.
В ведомстве добавили, что таким образом власти попытаются на уровне региона пресечь распространение нежелательной для детей информации на то время, пока идет процедура согласования их включения в федеральный реестр запрещенных ресурсов.
Создание реестра нежелательных сайтов также позволит оперативно выявлять негативный для детей контент и закрывать доступ к нему в образовательных организациях, не дожидаясь судебного решения, отмечают в министерстве.