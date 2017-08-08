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На Алтае создадут региональный реестр нежелательного для детей интернет-контента

Общество
8 августа, 16:27 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 8, августа. /ТАСС

В Минобрнауки региона заявили, что это позволит закрывать доступ к негативному для детей контенту в образовательных организациях, не дожидаясь соответствующего судебного решения

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БАРНАУЛ, 8 августа. /ТАСС/. Собственный реестр нежелательного для детей интернет-контента создадут в Алтайском крае с учетом пожеланий родителей и педагогов. Включенные в него ресурсы будут заблокированы в учреждениях образования, сообщили в пресс-службе Минобрнауки региона.

"На межведомственной рабочей группе по обеспечению информационной безопасности детей было принято решение создать в крае общественный орган для организации и ведения краевого реестра нежелательного для детей интернет-контента. Он будет формироваться по заявкам родителей, сотрудников образовательных организаций, других лиц, которые будут подавать информацию о таком контенте", - сказали в министерстве.

В Минобрнауки уточнили, что реестр передадут провайдерам, предоставляющим доступ в интернет образовательным организациям, и в уполномоченные органы для блокирования нежелательных ресурсов.

В ведомстве добавили, что таким образом власти попытаются на уровне региона пресечь распространение нежелательной для детей информации на то время, пока идет процедура согласования их включения в федеральный реестр запрещенных ресурсов.

Создание реестра нежелательных сайтов также позволит оперативно выявлять негативный для детей контент и закрывать доступ к нему в образовательных организациях, не дожидаясь судебного решения, отмечают в министерстве.

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