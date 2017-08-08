Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.08:
$ 59.99
€ 70.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

АТОР: почти никто из туристов не отказался от отдыха в Турции из-за вируса Коксаки

Общество
8 августа, 16:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, августа. /ТАСС

Россияне продолжают отдыхать на турецких курортах, несмотря на сообщения ряда СМИ о распространении опасной энтеровирусной инфекции

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Вирус Коксаки в Турции не пугает российских туристов, случаи отказа от отдыха из-за заболевания единичны, сообщила во вторник Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Смотрите также

Роспотребнадзор запускает горячую линию для пострадавших от вируса Коксаки в Турции

Генконсульство в Анталье опровергло информацию о начале эпидемии вируса Коксаки

Роспотребнадзор направил минздраву Турции официальный запрос о ситуации с вирусом Коксаки

Ранее в СМИ появилась информация о распространении среди отдыхающих на турецких курортах энтеровирусной инфекции - вируса Коксаки, из-за чего многие туристы якобы были вынуждены прервать отдых.

"По информации туроператорских компаний, российские туристы продолжают свой отдых на курортах Турции. Хотя некоторые туристы, у которых запланирован отдых, действительно обращаются с вопросами об обстановке с вирусом Коксаки, туроператоры, за единичными исключениями, не фиксируют просьб о досрочном прерывании отпуска или повышенного уровня аннуляций туров в страну. Более того, спрос на Турцию в России по-прежнему остается таким же высоким", - говорится в сообщении.

Массовых обращений из-за вируса не наблюдается и в страховых компаниях, добавили в АТОР. "В отношении Коксаки в Турции: как таковой нет ни эпидемии, ни тенденции к росту. Мы фиксируем случаи заражения, но они типичны для этого времени года. Больше внимания привлекает ежегодная эпидемия ротавируса в черноморском бассейне: Крым, Сочи, Абхазия - вот это реальная проблема", - прокомментировала ситуацию исполнительный директор страховой компании ERV Юлия Алчеева.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Турция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Полеты с неограниченными возможностями
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
38
Объявлены победители Международного конкурса фотожурналистики имени Стенина
11
"Признание в любви": в Москве прошел женский велопарад
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Власти выделят 257 млрд рублей на очистку Волги
2
Пожар на складе в центре Москвы потушен
3
От жары до заморозков: погода в России продолжает устраивать сюрпризы
4
Футболист "Атлетико" Краневиттер перешел в "Зенит"
5
Минимальные зарплаты в самой богатой и самой бедной странах ЕС различаются в 9 раз
6
Путин заявил, что РФ гарантирует безопасность Абхазии и ее независимость
7
Сечин выступит свидетелем в суде по делу Улюкаева
Темы дня
Новости партнеров
Реклама