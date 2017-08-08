АТОР: почти никто из туристов не отказался от отдыха в Турции из-за вируса Коксаки

ФК "Арсенал" подаст апелляцию на штрафы за неправильный выход команды из автобусаСпорт 8 августа, 18:02
Соколов: сообщение по железнодорожной ветке в обход Украины может начаться в этом годуЭкономика и бизнес 8 августа, 17:49
Путин надеется, что МВД РФ и Абхазии смогут повысить безопасность туристов в республикеОбщество 8 августа, 17:45
УЕФА: информация о проведении финала Лиги чемпионов 2020 года в Нью-Йорке недостовернаСпорт 8 августа, 17:33
Путин заявил, что РФ гарантирует безопасность Абхазии и ее независимостьПолитика 8 августа, 17:30
Российско-абхазские отношения. ДосьеБиографии и справки 8 августа, 17:25
Суд Швейцарии отказался от срочного рассмотрения вопроса об отстранении главы AIBAСпорт 8 августа, 17:21
Визиты Владимира Путина в Абхазию. ДосьеБиографии и справки 8 августа, 17:14
СМИ: финал Лиги чемпионов 2020 года может пройти в Нью-ЙоркеСпорт 8 августа, 17:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Вирус Коксаки в Турции не пугает российских туристов, случаи отказа от отдыха из-за заболевания единичны, сообщила во вторник Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Ранее в СМИ появилась информация о распространении среди отдыхающих на турецких курортах энтеровирусной инфекции - вируса Коксаки, из-за чего многие туристы якобы были вынуждены прервать отдых.
"По информации туроператорских компаний, российские туристы продолжают свой отдых на курортах Турции. Хотя некоторые туристы, у которых запланирован отдых, действительно обращаются с вопросами об обстановке с вирусом Коксаки, туроператоры, за единичными исключениями, не фиксируют просьб о досрочном прерывании отпуска или повышенного уровня аннуляций туров в страну. Более того, спрос на Турцию в России по-прежнему остается таким же высоким", - говорится в сообщении.
Массовых обращений из-за вируса не наблюдается и в страховых компаниях, добавили в АТОР. "В отношении Коксаки в Турции: как таковой нет ни эпидемии, ни тенденции к росту. Мы фиксируем случаи заражения, но они типичны для этого времени года. Больше внимания привлекает ежегодная эпидемия ротавируса в черноморском бассейне: Крым, Сочи, Абхазия - вот это реальная проблема", - прокомментировала ситуацию исполнительный директор страховой компании ERV Юлия Алчеева.