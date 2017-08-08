АТОР: почти никто из туристов не отказался от отдыха в Турции из-за вируса Коксаки

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Вирус Коксаки в Турции не пугает российских туристов, случаи отказа от отдыха из-за заболевания единичны, сообщила во вторник Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Ранее в СМИ появилась информация о распространении среди отдыхающих на турецких курортах энтеровирусной инфекции - вируса Коксаки, из-за чего многие туристы якобы были вынуждены прервать отдых.

"По информации туроператорских компаний, российские туристы продолжают свой отдых на курортах Турции. Хотя некоторые туристы, у которых запланирован отдых, действительно обращаются с вопросами об обстановке с вирусом Коксаки, туроператоры, за единичными исключениями, не фиксируют просьб о досрочном прерывании отпуска или повышенного уровня аннуляций туров в страну. Более того, спрос на Турцию в России по-прежнему остается таким же высоким", - говорится в сообщении.

Массовых обращений из-за вируса не наблюдается и в страховых компаниях, добавили в АТОР. "В отношении Коксаки в Турции: как таковой нет ни эпидемии, ни тенденции к росту. Мы фиксируем случаи заражения, но они типичны для этого времени года. Больше внимания привлекает ежегодная эпидемия ротавируса в черноморском бассейне: Крым, Сочи, Абхазия - вот это реальная проблема", - прокомментировала ситуацию исполнительный директор страховой компании ERV Юлия Алчеева.