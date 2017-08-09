Пресс-конференция по итогам работы Департамента градостроительной политики Москвы

В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная итогам работы Департамента градостроительной политики Москвы за семь месяцев 2017 года и актуальным вопросам строительства в столице.

О реализации программы реновации жилищного фонда Москвы, объеме построенного с начала года жилья и социальных объектов, сокращении списка долгостроя расскажет руководитель департамента Сергей Левкин.