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Пресс-конференция по итогам работы Департамента градостроительной политики Москвы

Общество
9 августа, 11:03 UTC+3

О деятельности департамента за семь месяцев 2017 года рассказывает его глава Сергей Левкин

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Материал из 1 страницы
Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин

Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин

© Сергей Фадеичев/ТАСС

В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная итогам работы Департамента градостроительной политики Москвы за семь месяцев 2017 года и актуальным вопросам строительства в столице.

О реализации программы реновации жилищного фонда Москвы, объеме построенного с начала года жилья и социальных объектов, сокращении списка долгостроя расскажет руководитель департамента Сергей Левкин.

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