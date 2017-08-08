У осужденных за госизмену и помилованных жительниц Сочи нет денег на билет домой

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МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Осужденные за госизмену и помилованные президентом РФ жительницы Сочи Анник Кесян и Марина Джанджгава, освобожденые из следственного изолятора "Лефортово" в Москве, не могут уехать домой из-за отсутствия денег на билеты. Об этом ТАСС сообщил их адвокат Иван Павлов.
"В "Лефортово" не выдали освобожденным полагающиеся им деньги на покупку билетов домой. "Команда 29" (правозащитное объединение юристов и журналистов - прим. ТАСС) объявила о сборе денег на билеты, и сочувствующие могут поучаствовать", - сказал он.
Размер необходимой суммы на билеты двум женщинам и дочери Анник Кесян составляет 52 тысячи рублей.
Кесян и Джанджгава были осуждены Краснодарским краевым судом по статье "Госизмена" УК РФ за отправку в 2008 году знакомым в Грузию СМС-сообщений о передвижении по железной дороге военной техники в сторону Абхазии. В 2013 году Джанджгава была приговорена к 12 годам лишения свободы, в 2015 году суд приговорил Кесян к восьми годам колонии. В апреле они были переведены в следственный изолятор "Лефортово".
В конце июля стало известно, что президент России Владимир Путин помиловал их. Во вторник это решение вступило в силу.