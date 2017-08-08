Путин надеется, что МВД РФ и Абхазии смогут повысить безопасность туристов в республике

ФК "Арсенал" подаст апелляцию на штрафы за неправильный выход команды из автобусаСпорт 8 августа, 18:02
Соколов: сообщение по железнодорожной ветке в обход Украины может начаться в этом годуЭкономика и бизнес 8 августа, 17:49
Путин надеется, что МВД РФ и Абхазии смогут повысить безопасность туристов в республикеОбщество 8 августа, 17:45
УЕФА: информация о проведении финала Лиги чемпионов 2020 года в Нью-Йорке недостовернаСпорт 8 августа, 17:33
Путин заявил, что РФ гарантирует безопасность Абхазии и ее независимостьПолитика 8 августа, 17:30
Российско-абхазские отношения. ДосьеБиографии и справки 8 августа, 17:25
Суд Швейцарии отказался от срочного рассмотрения вопроса об отстранении главы AIBAСпорт 8 августа, 17:21
Визиты Владимира Путина в Абхазию. ДосьеБиографии и справки 8 августа, 17:14
СМИ: финал Лиги чемпионов 2020 года может пройти в Нью-ЙоркеСпорт 8 августа, 17:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПИЦУНДА, 8 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что совместная работа силовых структур России и Абхазии повысит уровень безопасности пребывающих в республике туристов.
На встрече с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой Путин напомнил о договоренностях по организации информационно-координационного центра министерств внутренних дел России и Абхазии. "Конечно, это очень важная составляющая. Имею в виду, что и сами граждане Абхазии, и русские, и гости, откуда бы они ни приехали, в том числе и из России, должны понимать и чувствовать, что они находятся под надежной защитой", - сказал президент РФ.
"Очень рассчитываю, надеюсь на то, что эта совместная работа будет повышать уровень безопасности пребывающих здесь туристов", - сказал Путин.
Президент России также упомянул совместную работу в области обеспечения обороноспособности республики. "Объединенная группировка развивается на очень хорошей, солидной базе, у нас есть договоренности и по дальнейшим шагам", - сказал он.
Проблемы безопасности туристов периодически возникают в Абхазии. Одним из наиболее громких случаев стало разбойное нападение 11 июля в Гудаутском районе на группу из восьми отдыхающих россиян, в результате чего один из туристов погиб. Еще 35 граждан РФ пострадали в Абхазии 2 августа в результате взрыва на складе боеприпасов в селе Приморском. Две россиянки тогда погибли.