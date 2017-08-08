Путин надеется, что МВД РФ и Абхазии смогут повысить безопасность туристов в республике

ПИЦУНДА, 8 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что совместная работа силовых структур России и Абхазии повысит уровень безопасности пребывающих в республике туристов.

На встрече с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой Путин напомнил о договоренностях по организации информационно-координационного центра министерств внутренних дел России и Абхазии. "Конечно, это очень важная составляющая. Имею в виду, что и сами граждане Абхазии, и русские, и гости, откуда бы они ни приехали, в том числе и из России, должны понимать и чувствовать, что они находятся под надежной защитой", - сказал президент РФ.

"Очень рассчитываю, надеюсь на то, что эта совместная работа будет повышать уровень безопасности пребывающих здесь туристов", - сказал Путин.

Президент России также упомянул совместную работу в области обеспечения обороноспособности республики. "Объединенная группировка развивается на очень хорошей, солидной базе, у нас есть договоренности и по дальнейшим шагам", - сказал он.

Безопасность туристов

Проблемы безопасности туристов периодически возникают в Абхазии. Одним из наиболее громких случаев стало разбойное нападение 11 июля в Гудаутском районе на группу из восьми отдыхающих россиян, в результате чего один из туристов погиб. Еще 35 граждан РФ пострадали в Абхазии 2 августа в результате взрыва на складе боеприпасов в селе Приморском. Две россиянки тогда погибли.