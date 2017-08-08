Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.08:
$ 59.99
€ 70.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минтруд: оренбургские власти взяли на особый контроль трудоустройство инвалидов

Общество
8 августа, 17:58 UTC+3 ОРЕНБУРГ ОРЕНБУРГ 8, августа. /ТАСС

Ранее глава Минтруда РФ поручил региональным властям подготовить паспорт занятости для инвалидов трудоспособного возраста

Поделиться
Материал из 1 страницы

ОРЕНБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Трудоустройство инвалидов находится на особом контроле у Минтруда Оренбургской области, сообщили ТАСС в министерстве, комментируя критику региона со стороны главы Минтруда РФ Максима Топилина.

8 августа Топилин в ходе селекторного совещания по вопросам трудоустройства людей с ограниченными возможностями поручил региональным властям подготовить паспорт занятости по всем инвалидам трудоспособного возраста, отметив, что показатели их занятости отстают от показателей трудоустройства граждан в целом. По итогам совещания министр провел телефонные разговоры с губернаторами Алтайского края и Оренбургской области, обратив их внимание на слабую организацию и неактивную позицию органов службы занятости в этих регионах.

Смотрите также

Сильные духом: люди, преодолевшие свои ограниченные возможности

"В регионе (в Оренбургской области - прим. ТАСС) налажено взаимодействие органов исполнительной власти с главным бюро медико-социальной экспертизы и Пенсионным фондом по созданию условий для социальной и трудовой адаптации инвалидов. Работа по обеспечению их занятости ведется индивидуально: проводится опрос, на каждого формируется паспорт, в котором отражается информация о потребности в трудоустройстве. Данный вопрос находится на особом контроле в Министерстве труда и занятости населения Оренбургской области. В настоящее время проводится точечная работа с работодателями по трудоустройству инвалидов", - сказал ТАСС представитель Минтруда региона.

По данным министерства, в Оренбургской области 208 тыс. инвалидов, в трудоспособном возрасте находятся 52 тыс. инвалидов, из которых половина проживает в сельской местности.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Полеты с неограниченными возможностями
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
38
Объявлены победители Международного конкурса фотожурналистики имени Стенина
11
"Признание в любви": в Москве прошел женский велопарад
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Власти выделят 257 млрд рублей на очистку Волги
2
Пожар на складе в центре Москвы потушен
3
От жары до заморозков: погода в России продолжает устраивать сюрпризы
4
Футболист "Атлетико" Краневиттер перешел в "Зенит"
5
Минимальные зарплаты в самой богатой и самой бедной странах ЕС различаются в 9 раз
6
Путин заявил, что РФ гарантирует безопасность Абхазии и ее независимость
7
Сечин выступит свидетелем в суде по делу Улюкаева
Темы дня
Новости партнеров
Реклама