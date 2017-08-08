Минтруд: оренбургские власти взяли на особый контроль трудоустройство инвалидов

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ОРЕНБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Трудоустройство инвалидов находится на особом контроле у Минтруда Оренбургской области, сообщили ТАСС в министерстве, комментируя критику региона со стороны главы Минтруда РФ Максима Топилина.
8 августа Топилин в ходе селекторного совещания по вопросам трудоустройства людей с ограниченными возможностями поручил региональным властям подготовить паспорт занятости по всем инвалидам трудоспособного возраста, отметив, что показатели их занятости отстают от показателей трудоустройства граждан в целом. По итогам совещания министр провел телефонные разговоры с губернаторами Алтайского края и Оренбургской области, обратив их внимание на слабую организацию и неактивную позицию органов службы занятости в этих регионах.
"В регионе (в Оренбургской области - прим. ТАСС) налажено взаимодействие органов исполнительной власти с главным бюро медико-социальной экспертизы и Пенсионным фондом по созданию условий для социальной и трудовой адаптации инвалидов. Работа по обеспечению их занятости ведется индивидуально: проводится опрос, на каждого формируется паспорт, в котором отражается информация о потребности в трудоустройстве. Данный вопрос находится на особом контроле в Министерстве труда и занятости населения Оренбургской области. В настоящее время проводится точечная работа с работодателями по трудоустройству инвалидов", - сказал ТАСС представитель Минтруда региона.
По данным министерства, в Оренбургской области 208 тыс. инвалидов, в трудоспособном возрасте находятся 52 тыс. инвалидов, из которых половина проживает в сельской местности.