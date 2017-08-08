ВОЛГОГРАД, 8 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ознакомился с ходом работ по модернизации аэропорта Волгограда к Чемпионату мира по футболу 2018 года.

Как рассказал главе правительства губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, с учетом строительства нового терминала пропускная способность аэропорта составит 4,5 млн пассажиров в год, в ближайшее время приблизится к 1 млн. Он отметил, что в аэропорту устанавливается современное навигационное оборудование, которое сделает его всепогодным как столичные аэропорты.

Реконструкция проводится с учетом требований ФИФА, согласно которым пропускная способность аэропорта должна составить 1450 человек в час, в том числе 450 человек по международным авиалиниям. По словам губернатора, эти показатели удастся превысить.

Как сообщил Бочаров, к 9 мая 2018 года в международном аэропорту "Волгоград" планируется завершить строительство терминала В, а также перепланировку и ремонт терминала А - для внутренних воздушных линий. Здание нового терминала будет приспособлено для обслуживания маломобильных групп пассажиров.

Из аэропорта будет налажено железнодорожное и автобусное сообщение с Волгоградом. Общая строительная готовность объекта сегодня составляет почти 70%.