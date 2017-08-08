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Ущерб почвам от мусорного полигона "Кучино" превысил 500 млн рублей

Общество
8 августа, 18:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, августа. /ТАСС

По нарушениям природоохранного законодательства на полигоне возбуждено несколько административных дел

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МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Росприроднадзор оценил ущерб почвам от работы мусорного полигона "Кучино" в городском округе Балашиха Московской области, экстренно закрытого по требованию президента РФ Владимира Путина, в более чем 500 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве во вторник.

"По предварительным расчетам Росприроднадзора, ущерб, причиненный почвам [земли населенных пунктов], расположенным вблизи полигона, составляет более 500 млн рублей", - сообщил пресс-секретарь федеральной службы Евгений Новиков. Он не уточнил, во сколько был оценен вред, нанесенный свалкой соседствующим с ней водными объектам.

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Фактическая высота полигона превысила на 20 метров проектные значения, отметил Новиков. "Согласно экспертному заключению максимальная высота полигона от естественной поверхности рельефа составляет 53 метра, средняя высота 45 метров", - добавил он. Общий объем накопленных на свалке отходов составил почти 13 млн кубометров.

Сейчас по нарушениям природоохранного законодательства на мусорном полигоне "Кучино" возбуждено несколько административных дел, отметил Новиков: по ч. 2 ст. 8.6 [загрязнение земель], ч. 4 ст. 8.13 [загрязнение водного объекта] и по ст. 8.5 КоАП РФ [сокрытие или искажение экологической информации].

Министерство экологии Московской области ранее оценило ущерб окружающей среде от работы мусорного полигона "Кучино" в 2,2 млрд рублей на основании проверки, которая прошла на объекте в декабре 2016 года. Пока власти официально не предъявили иск с этой суммой бывшему эксплуатанту свалки предприятию "Заготовитель", согласно картотеке арбитражных дел.

Полигон "Кучино" в Балашихинском округе Подмосковья был закрыт 23 июня после требования президента РФ Владимира Путина. Глава государства узнал о проблеме в ходе "Прямой линии" 15 июня от местных жителей, которые жаловались на плохие условия проживания в непосредственной близости от свалки. На полигон ежегодно свозилось до 600 тыс. тонн мусора, из них до 80% поступало из Москвы.

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