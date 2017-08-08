Ущерб почвам от мусорного полигона "Кучино" превысил 500 млн рублей

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Росприроднадзор оценил ущерб почвам от работы мусорного полигона "Кучино" в городском округе Балашиха Московской области, экстренно закрытого по требованию президента РФ Владимира Путина, в более чем 500 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве во вторник.

"По предварительным расчетам Росприроднадзора, ущерб, причиненный почвам [земли населенных пунктов], расположенным вблизи полигона, составляет более 500 млн рублей", - сообщил пресс-секретарь федеральной службы Евгений Новиков. Он не уточнил, во сколько был оценен вред, нанесенный свалкой соседствующим с ней водными объектам.

Фактическая высота полигона превысила на 20 метров проектные значения, отметил Новиков. "Согласно экспертному заключению максимальная высота полигона от естественной поверхности рельефа составляет 53 метра, средняя высота 45 метров", - добавил он. Общий объем накопленных на свалке отходов составил почти 13 млн кубометров.

Сейчас по нарушениям природоохранного законодательства на мусорном полигоне "Кучино" возбуждено несколько административных дел, отметил Новиков: по ч. 2 ст. 8.6 [загрязнение земель], ч. 4 ст. 8.13 [загрязнение водного объекта] и по ст. 8.5 КоАП РФ [сокрытие или искажение экологической информации].

Министерство экологии Московской области ранее оценило ущерб окружающей среде от работы мусорного полигона "Кучино" в 2,2 млрд рублей на основании проверки, которая прошла на объекте в декабре 2016 года. Пока власти официально не предъявили иск с этой суммой бывшему эксплуатанту свалки предприятию "Заготовитель", согласно картотеке арбитражных дел.

Полигон "Кучино" в Балашихинском округе Подмосковья был закрыт 23 июня после требования президента РФ Владимира Путина. Глава государства узнал о проблеме в ходе "Прямой линии" 15 июня от местных жителей, которые жаловались на плохие условия проживания в непосредственной близости от свалки. На полигон ежегодно свозилось до 600 тыс. тонн мусора, из них до 80% поступало из Москвы.