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Власти: воздух вблизи мусорного полигона "Кучино" чистый

Общество
8 августа, 18:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, августа. /ТАСС

Пробы атмосферного воздуха отбирались у полигона и асфальтового завода в Балашихе

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МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Внеплановая проверка чистоты воздуха вблизи закрытого мусорного полигона "Кучино" в Балашихинском городском округе Подмосковья, проведенная из-за жалоб жителей города, не выявила превышения загрязняющих веществ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации округа во вторник.

"По результатам анализов, превышений по предельно допустимым концентрациям загрязняющих веществ в атмосферном воздухе выявлено не было", - сообщила консультант отдела охраны окружающей среды управления экологии администрации Балашихи Светлана Маренинова, которую цитирует пресс-служба.

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Пробы атмосферного воздуха отбирались у полигона и асфальтового завода, расположенных в городской черте, напомнила Маренинова. Проверка проводилась по нескольким показателям, в том числе по концентрации диоксида азота, диоксида серы, оксида углерода, аммиака.

"Они [заборы воздуха] проводились в вечернее и ночное время, когда жители чаще всего жаловались на запахи", - отметила она.

Провести внеплановую проверку воздуха поручил и. о. главы города Сергей Юров после обращения жителя микрорайона Железнодорожный во время прямого эфира на телеканале "360", сообщалось ранее.

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