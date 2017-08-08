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Участок Волги планируют углубить для возобновления судоходства от Твери до Ржева

Общество
8 августа, 19:15 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 8, августа. /ТАСС

Губернатор региона внес ряд предложений о сохранении биологического разнообразия и модернизации предприятий ЖКХ, осуществляющих режим водопользования в русле реки

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ВОЛГОГРАД, 8 августа. /ТАСС/. Власти Тверской области планируют углубить один из участков реки Волги для возобновления судоходства от Твери до Ржева. Об этом губернатор региона Игорь Руденя сообщил журналистам по итогам совещания по обсуждению проекта "Оздоровление Волги" с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым в Волгограде.

"Процедура углубления дна не проводилась достаточно давно, и мы видим, что на некоторых отрезках реки затруднилось судоходство - у нас суда могут дойти только до города Твери. Мы в своем региональном бюджете заложили деньги на дноуглубительные работы (от Твери - прим. ТАСС) до города Старицы и до города Ржева", - сказал Руденя. Он добавил, что "сейчас появляется возможность совместно с Российской Федерацией (с привлечением средств из федерального бюджета - прим. ТАСС) реализовать эти мероприятия".

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По словам Рудени, в планах региональных властей есть еще ряд мероприятий, касающихся реки Волги. "Что для нас является очень важным - это модернизация предприятий жилищно-коммунального хозяйства, которые осуществляют режим водопользования в русле реки Волги. Еще одно мероприятие, которое мы считаем важным - рыбовоспроизводство и сохранение биологического разнообразия", - сказал губернатор.

На участке Волги от Твери до Ржева в советское время ходили пароходы, затем скоростные катера. Позднее река обмелела и судоходство было прекращено.

О Волге и федеральном проекте по ее сохранению

Волга - пятая по величине в России и самая длинная река в Европе протяженностью более 3 тыс. километров. Среди основных проблем Волги и Волжского бассейна эксперты и экологи отмечают сильное загрязнение и плохое качество воды, в ряде случаев достигающее критического уровня. Другой проблемой реки являются затонувшие суда - по подсчетам экспертов, на дне Волги лежит не менее 3 тыс. затонувших и брошенных нефтеналивных, пассажирских и грузовых судов.

Для решения проблем загрязнения реки весной 2017 года Министерство природных ресурсов и экологии России подготовило и внесло в правительство РФ проект паспорта приоритетного проекта "Оздоровление Волги". Бюджет проекта - 257 млрд рублей до 2025 года. В результате реализации проекта на Волге планируется на 4,5 куб. км сократить объем загрязненных сточных вод, ликвидировать объекты накопленного вреда окружающей среде, оказывающие негативное влияние на водные объекты, а также реконструировать или построить комплексы очистных сооружений, работа которых позволит снизить негативное воздействие на водные объекты.

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Персоны
Руденя, Игорь Михайлович Медведев, Дмитрий Анатольевич
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