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Автобусы, которые заменят электробусами в Москве, передадут другим городам РФ

Общество
8 августа, 19:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, августа. /ТАСС

По словам заммэра, другим вариантом будущего для автобусов является сдача на металлолом

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МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Списанные автобусы, которые Москва заменит на новый экологичный вид транспорта - электробусы, могут в дальнейшем курсировать в других городах России. Об этом во вторник сообщил журналистам заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"У нас есть варианты. Либо отдавать их на металлолом, либо отдавать коллегам из других городов", - сказал он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что власти столицы нацелены на постепенную замену автобусов современными электробусами, чтобы улучшить экологическую ситуацию в городе. Уже опубликовано техническое задание, согласно которому производители нового вида транспорта должны будут поставлять не менее 300 таких машин в год.

Техзадание предусматривает закупку низкопольных машин, вмещающих не менее 85 пассажиров. Инновационные транспортные средства оснастят самым современным оборудованием, среди которого системы климат-контроля, видеонаблюдения и спутниковой навигации, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств, доступ к Wi-Fi.

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Персоны
Собянин, Сергей Семенович Ликсутов, Максим Станиславович
Страны
Россия
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