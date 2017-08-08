Автобусы, которые заменят электробусами в Москве, передадут другим городам РФ

Геркус: общеобразовательная школа в структуре ФК "Локомотив" будет открыта 1 сентябряСпорт 8 августа, 19:31
"Роснефть" против АФК "Система": в чем суть спора о 170 млрд рублейЭкономика и бизнес 8 августа, 19:31
Найден способ переработки алюминиевой фольгиСоциальная ответственность 8 августа, 19:30
Каррера: выводы от поражения "Спартака" от "Зенита" могут быть полезными для командыСпорт 8 августа, 19:28
Представления австралийцев о роли женщин в семье меняются в пользу работающих матерейСоциальная ответственность 8 августа, 19:22
"Амкар" и "Уфа" сыграли вничью в матче пятого тура РФПЛСпорт 8 августа, 19:21
Вкладчикам "Югры" выплатили 85% от общей суммы страховых возмещенийЭкономика и бизнес 8 августа, 19:11
Коста-Рика первой в мире запретит одноразовую пластмассуСоциальная ответственность 8 августа, 19:08
Семикратный чемпион НБА Роберт Орри подрался на детском турниреСпорт 8 августа, 19:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Списанные автобусы, которые Москва заменит на новый экологичный вид транспорта - электробусы, могут в дальнейшем курсировать в других городах России. Об этом во вторник сообщил журналистам заммэра Москвы Максим Ликсутов.
"У нас есть варианты. Либо отдавать их на металлолом, либо отдавать коллегам из других городов", - сказал он.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что власти столицы нацелены на постепенную замену автобусов современными электробусами, чтобы улучшить экологическую ситуацию в городе. Уже опубликовано техническое задание, согласно которому производители нового вида транспорта должны будут поставлять не менее 300 таких машин в год.
Техзадание предусматривает закупку низкопольных машин, вмещающих не менее 85 пассажиров. Инновационные транспортные средства оснастят самым современным оборудованием, среди которого системы климат-контроля, видеонаблюдения и спутниковой навигации, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств, доступ к Wi-Fi.